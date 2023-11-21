من أين حصلت عائلة وول مارت على أموالها؟

في عالم عمالقة البيع بالتجزئة، هناك عدد قليل من الأسماء التي لها وزن كبير مثل وول مارت. بفضل شبكتها المترامية الأطراف من المتاجر وقاعدة العملاء الواسعة، أصبحت الشركة مرادفًا للتسوق بأسعار معقولة. ولكن هل تساءلت يومًا كيف جمعت عائلة وول مارت ثرواتها المذهلة؟ دعونا نتعمق في أصول ثروتهم.

إمبراطورية وول مارت:

تأسست إمبراطورية وول مارت على يد سام والتون في عام 1962. بدءًا من متجر واحد في روجرز، أركنساس، كانت رؤية والتون هي تقديم مجموعة واسعة من المنتجات للعملاء بأسعار منخفضة. وقد ضربت استراتيجيته على وتر حساس لدى المستهلكين، وسرعان ما توسعت وول مارت في جميع أنحاء الولايات المتحدة. واليوم، تعمل في 27 دولة وتوظف أكثر من 2.3 مليون شخص حول العالم.

عائلة والتون:

تنبع ثروة عائلة وول مارت في المقام الأول من ملكيتهم لشركة وول مارت. بعد وفاة سام والتون في عام 1992، ورث ورثته أسهمه في الشركة. يمتلك أفراد عائلة والتون، بما في ذلك زوجته وأطفاله الأربعة، بشكل جماعي حوالي 50٪ من أسهم وول مارت القائمة. وقد دفعتهم حصة الملكية الكبيرة هذه إلى قمة تصنيفات الثروة العالمية.

كيف أصبحوا أثرياء جداً؟

لقد كان نجاح وول مارت هو المحرك الرئيسي للثروة الهائلة لعائلة والتون. ومع نمو الشركة، نمت ثروتها أيضًا. نموذج أعمال وول مارت، الذي يركز على تقديم أسعار يومية منخفضة، اجتذب ملايين العملاء، مما أدى إلى أرباح كبيرة. أتاحت لهم حصة ملكية العائلة في الشركة الاستفادة بشكل مباشر من نموها ونجاحها.

أسئلة وأجوبة:

س: كم تبلغ قيمة عائلة وول مارت؟

ج: اعتبارًا من [العام الحالي]، يُقدر صافي ثروة عائلة والتون بأكثر من [صافي القيمة المقدرة]. إنهم يصنفون باستمرار من بين أغنى العائلات في العالم.

س: هل لدى عائلة وول مارت أي مصادر دخل أخرى؟

ج: في حين أن غالبية ثرواتهم تأتي من ملكيتهم لشركة Walmart، إلا أن العائلة قامت بتنويع استثماراتها على مر السنين. لقد قاموا باستثمارات كبيرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات والفن والعمل الخيري.

س: ما مدى مشاركة عائلة Walmart في عمليات الشركة؟

ج: على الرغم من احتفاظ العائلة بحصة ملكية كبيرة، إلا أنها لا تشارك بشكل مباشر في العمليات اليومية لشركة Walmart. يدير الشركة فريق من المديرين التنفيذيين والمهنيين الذين يشرفون على عملياتها وقراراتها الاستراتيجية.

في الختام، يمكن أن تعزى ثروة عائلة وول مارت إلى ملكيتها لشركة وول مارت والنجاح الملحوظ الذي حققته الشركة. ومن خلال تفانيهم في تقديم منتجات بأسعار معقولة للمستهلكين، قاموا ببناء إمبراطورية جعلتهم واحدة من أغنى العائلات في العالم.