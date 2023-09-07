أقمار ستارلينك الفضائية الغامضة: نظرة فاحصة

في الليالي الأخيرة، انبهر الكثير من الناس بسلسلة من الأضواء في السماء، وغالبًا ما ظنوا أنها أجسام غريبة. إلا أن هذه الأضواء هي في الواقع أقمار ستارلينك الصناعية التي طورتها شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك. Starlink هي شبكة أقمار صناعية تتكون من أكثر من 2,000 قمر صناعي تدور حول الأرض على مسافة حوالي 340 ميلًا. والغرض من هذه الشبكة هو توفير إنترنت عالي السرعة عريض النطاق في جميع أنحاء العالم، وخاصة في المناطق ذات الاتصال الضعيف.

على عكس خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التقليدية التي تعتمد على الأقمار الصناعية المستقرة بالنسبة إلى الأرض على ارتفاع 35,786 كيلومترًا، فإن أقمار ستارلينك الصناعية تدور بالقرب من الأرض على مسافة 550 كيلومترًا تقريبًا. يسمح هذا القرب للأقمار الصناعية بتغطية الكرة الأرضية بأكملها وتوفير سرعات إنترنت أسرع.

وقد لعبت هذه الأقمار الصناعية دورًا مهمًا في توفير الوصول إلى الإنترنت خلال الأوقات الحرجة. على سبيل المثال، أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا، أرسل إيلون موسك معدات إلى أوكرانيا لضمان استمرار قدرة الأشخاص على الوصول إلى الإنترنت عبر ستارلينك، حتى عندما انقطعت أشكال الاتصال الأخرى. ساعد نظام Starlink أيضًا في استعادة الوصول إلى الإنترنت في تونغا بعد انفجار بركاني وتسونامي أدى إلى إتلاف كابل تحت البحر.

عندما يتعلق الأمر باكتشاف أقمار ستارلينك الصناعية في السماء، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار. بعد كل عملية إطلاق، تكون الأقمار الصناعية مرئية بسهولة في غضون أيام قليلة. وعندما تصل إلى ارتفاعها التشغيلي، فإنها تنتشر وتشبه النجوم في سماء الليل. ومع ذلك، فإن الأقمار الصناعية ليس لديها أضواء خاصة بها؛ فهي ببساطة تعكس ضوء الشمس. قد يكون هذا الانعكاس محبطًا للمصورين الفلكيين وعلماء الفلك الذين يحاولون مراقبة الفضاء.

ونظرًا للعدد الكبير من عمليات إطلاق ستارلينك وغيرها من الأقمار الصناعية من قبل شركات مثل أمازون، هناك قلق متزايد بشأن "تلوث الأقمار الصناعية". إن العدد المتزايد من الأجسام المدارية يجعل من الصعب على علماء الفلك دراسة الأجرام السماوية ويؤثر على رؤيتنا للسماء ليلاً. وبالتالي، غالبًا ما يُشار إلى أقمار ستارلينك الصناعية باسم "قطار الأقمار الصناعية" أو "قطار الفضاء".

من المهم أن نتذكر أن هذه الأضواء في السماء ليست أجسامًا غريبة، ولكنها شهادة على التقدم في تكنولوجيا الأقمار الصناعية والجهود المستمرة لربط العالم من خلال الإنترنت عالي السرعة.

مصادر:

– موقع SpaceX Starlink

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