القصة غير المروية لرائدات الفضاء الأوائل في أمريكا: كسر الحواجز والوصول إلى آفاق جديدة

في "الستة: القصة غير المروية لرائدات الفضاء الأوائل في أمريكا"، تستكشف لورين غروش رحلة ست نساء استثنائيات حطمن السقف الزجاجي في عالم استكشاف الفضاء الذي يهيمن عليه الذكور. يتحدى غراش السرد السائد حول هيمنة الذكور البيض في سباق الفضاء ويسلط الضوء على المساهمات الكبيرة لهؤلاء النساء، اللاتي كن جزءًا من الدفعة الأولى لناسا التي تضم الإناث.

يركز Grush على حياة سالي رايد وجودي ريسنيك وكاثي سوليفان وآنا فيشر وريا سيدون وشانون لوسيد. انضمت هؤلاء النساء إلى فريق رواد الفضاء التابع لناسا في عام 1978 وصممن على الوصول إلى ارتفاعات كانت محظورة عليهن في السابق.

يقدم فيلم "The Six" لمحة عن دوافعهم وترددهم، ويقدم نظرة ثاقبة للحظات التي أدركت فيها كل امرأة أنها يمكن أن تتقدم لتصبح رائدة فضاء. يصف غروش عملية اختيارهم بأنها خطوة مهمة نحو التنوع، على الرغم من أن الفصل كان لا يزال يتكون في الغالب من الرجال البيض.

ويواجه الكتاب أيضًا التحديات التي واجهتها هؤلاء النساء، بما في ذلك الاهتمام الإعلامي الجنسي، والتكهنات الشوفينية حول الرومانسية والجنس في الفضاء، والنضال من أجل تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية. يقدم Grush أمثلة على مرونتهم وتصميمهم في مواجهة الشدائد، مثل معركة رايد لحماية خصوصيتها وصحتها العقلية وسط تدقيق وسائل الإعلام.

يسلط فيلم "The Six" الضوء أيضًا على الأدوار الحاسمة التي يلعبها أبطال التنوع داخل وكالة ناسا وخارجها. انتقدت روث بيتس هاريس، الموظفة في وكالة ناسا، الوكالة بجرأة بسبب افتقارها إلى التنوع. وحصلت مجموعة ميركوري 13، وهي مجموعة من النساء خضعن لاختبارات صارمة في أوائل الستينيات لإثبات قدرتهن على أن يصبحن رائدات فضاء، على التقدير أيضًا.

يدمج Grush التجارب اليومية لرواد الفضاء، ويكشف عن الجوانب الدنيوية المدهشة لعملهم. لقد اختبروا بدلات الفضاء، وقاموا بمناورة الأذرع الآلية، واجتازوا تعقيدات العمل مع زملائهم الذكور الذين عرضوا تقويمات مثبتة على أبواب مكاتبهم.

وفي حين أن الكتاب لا يخلو من المخاطر والمأساة، إلا أن غروش يؤكد على الشجاعة والمثابرة التي تتجاوز الجنس والعرق. تعتبر كارثة تشالنجر بمثابة تذكير واقعي للمخاطر الكامنة في استكشاف الفضاء، والتضحية النهائية التي قدمها ريسنيك.

من خلال البحث الدقيق والسرد القصصي الآسر، يوسع فيلم "The Six" فهمنا لسباق الفضاء ويتحدى المفاهيم التقليدية حول من يمكنه الانتماء إلى "عائلة البشرية بأكملها".

المصدر: صحيفة نيويورك تايمز