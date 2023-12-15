استعد لعرض Steam الشتوي 2023: الخصومات والصفقات والألعاب التي لا غنى عنها

ملخص:

مع اقترابنا من نهاية العام، يتوقع اللاعبون في جميع أنحاء العالم تخفيضات Steam الشتوية السنوية. يعد Steam Winter Sale حدثًا كبيرًا تستضيفه Valve، ويقدم خصومات مذهلة على ألعاب الكمبيوتر الشهيرة. ستستمر مبيعات هذا العام من 21 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024. لا يمكنك العثور على صفقات رائعة على الألعاب فحسب، بل تقدم Valve أيضًا خصومات على Steam Deck وSteam Deck OLED وSteam Deck Dock. سواء كنت تبحث عن هدية لأحبائك أو تدلل نفسك، فإن تخفيضات الشتاء على Steam هي الفرصة المثالية لتوسيع مكتبة الألعاب الخاصة بك.

انغمس في عروض الشتاء:

يعد Steam Winter Sale هو المفضل لدى اللاعبين الذين لا يستطيعون مقاومة الحصول على ألعاب بأسعار مخفضة لأنفسهم أو كهدايا للأصدقاء والعائلة. مع انخفاض الأسعار ومجموعة واسعة من الألعاب، هناك ما يناسب الجميع. هذا العام، تستمر التخفيضات بعد عطلة الشتاء، مما يتيح لك فرصة الحصول على الألعاب التي فاتتك تلقيها كهدايا. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تمتلك جهاز Steam Deck أو Legion Go أو ROG Ally، فيمكنك بسهولة لعب ألعاب Steam المفضلة لديك على أجهزة الألعاب المحمولة التي تعمل بنظام Windows.

الألعاب التي لا غنى عنها:

بينما ننتظر الخصومات الرسمية على الألعاب في Steam Winter Sale، هناك بعض العناوين الموصى بها للغاية والتي تستحق النظر فيها. تعتبر لعبة Baldur's Gate 3، التي فازت بجائزة لعبة العام في حفل توزيع جوائز الألعاب، لعبة لا بد من لعبها. أسلوبها التكتيكي القائم على لعب الأدوار جنبًا إلى جنب مع اتخاذ القرار في العالم المفتوح يجعلها تحفة فنية. ابحث عن الصفقات على Cyberpunk 2077، بما في ذلك المحتوى القابل للتنزيل الجديد، "CyberPunk 2077: Phantom Liberty"، والذي يستكشف شخصية Solomon Reed. يعد Alan Wake II أيضًا إصدارًا متوقعًا للغاية، حيث يقدم تجربة لعب فريدة وفنية.

متى و اين:

قم بتمييز تقويماتك الخاصة بتخفيضات Steam الشتوية 2023، بدءًا من 21 ديسمبر 2023، وتنتهي في 4 يناير 2024. ستتوفر مئات الألعاب بأسعار مخفضة، مما يتيح لك الفرصة لتعزيز مجموعة الألعاب الخاصة بك. لا تنس التحقق من الخصومات على Steam Deck وSteam Deck OLED وSteam Deck Dock للاستمتاع بتجربة ألعاب غامرة شاملة.

سواء كنت لاعبًا متمرسًا أو جديدًا في عالم ألعاب الكمبيوتر، فإن تخفيضات الشتاء على Steam هي حدث لا ينبغي تفويته. مع العروض المذهلة على الألعاب والخصومات على أجهزة الألعاب، هذه هي فرصتك للارتقاء بمستوى تجربة الألعاب لديك.