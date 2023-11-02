الجمعة السوداء 2023: استعد لتجربة التسوق المثالية

الجمعة السوداء، مهرجان التسوق المرتقب، أصبح قاب قوسين أو أدنى. كما هو الحال دائمًا، يعد هذا الحدث بتقديم خصومات مذهلة وعروض مذهلة على مجموعة واسعة من المنتجات. سواء كنت تبحث عن أحدث الأدوات التقنية، أو الملابس الأنيقة، أو السلع المنزلية، أو الألعاب، فإن الجمعة السوداء 2023 هي اليوم المناسب للاحتفال في تقويمك.

متى يكون يوم الجمعة الأسود 2023؟

ومن المقرر أن تقام الجمعة السوداء 2023 في 24 نوفمبر، وهو اليوم التالي لعيد الشكر مباشرة. مع مرور بضعة أسابيع فقط، حان الوقت للبدء في إعداد قائمة التسوق الخاصة بك والاستعداد للاستفادة من الخصومات المذهلة.

ماذا يمكن أن تتوقع من أمازون؟

تشتهر شركة أمازون، عملاق البيع بالتجزئة، بصفقات الجمعة السوداء. سيقدمون عددًا كبيرًا من الخصومات الرائعة عبر مختلف الفئات. من الإلكترونيات إلى الأزياء، ومن الضروريات المنزلية إلى الترفيه، توفر لك أمازون كل ما تحتاجه. ترقب الإعلانات القادمة على موقعه على الانترنت لمزيد من المعلومات.

كيف يمكنك التأكد من عدم تفويت الصفقات؟

للبقاء في صدارة اللعبة والتأكد من عدم تفويت أي عروض الجمعة السوداء، توفر أمازون العديد من الخيارات الملائمة. يمكنك البدء في تصفح صفحة العروض الخاصة بهم مبكرًا للحصول على العروض الحصرية. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لديك جهاز Alexa، فيمكنك تلقي إشعارات الصفقات الشخصية قبل ما يصل إلى 24 ساعة مقدمًا بناءً على قائمة الرغبات وعربات التسوق والقوائم المحفوظة لوقت لاحق. يمكنك أيضًا أن تطلب من Alexa تذكيرك عند بدء الصفقات أو إجراء عملية شراء مباشرة من خلال الجهاز.

كيف تنضم إلى Prime في الوقت المناسب ليوم الجمعة السوداء؟

إذا كنت ترغب في الاستمتاع الكامل بمزايا عضوية Amazon Prime خلال موسم العطلات وما بعده، فهذا هو الوقت المثالي للانضمام. مع Prime، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى التوصيل السريع والمجاني والصفقات الحصرية ومجموعة من خيارات الترفيه.

مقابل 14.99 دولارًا أمريكيًا فقط شهريًا أو 139 دولارًا أمريكيًا سنويًا، يمكن لأي شخص في الولايات المتحدة أن يصبح عضوًا رئيسيًا. وبدلاً من ذلك، يمكنك بدء نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا لتجربة المزايا قبل الالتزام. يمكن لطلاب الجامعات أيضًا الاستفادة من تجربة Prime Student لمدة ستة أشهر مقابل 7.49 دولارًا أمريكيًا فقط شهريًا أو 69 دولارًا أمريكيًا سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمتلقي المساعدة الحكومية المؤهلين الانضمام إلى Prime Access مقابل 6.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

لا تفوت فرصة التوفير والراحة المذهلة التي توفرها Amazon Prime. انضم الآن لبدء استكشاف عالم من الترفيه والصفقات الحصرية وغير ذلك الكثير.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

متى يكون يوم الجمعة الأسود 2023؟

الجمعة السوداء 2023 تقع في 24 نوفمبر، اليوم التالي لعيد الشكر.

ما نوع الصفقات التي أتوقع رؤيتها على أمازون يوم الجمعة الأسود؟

ستقدم أمازون مجموعة واسعة من الصفقات عبر فئات مختلفة. لا تنزعج لمزيد من المعلومات.

كيف يمكنني التأكد من عدم تفويت الصفقات؟

قم بزيارة صفحة عروض أمازون للتعرف على الصفقات المبكرة. يمكنك أيضًا تلقي إشعارات الصفقات الشخصية من Alexa بناءً على قائمة الرغبات أو عربات التسوق أو القوائم المحفوظة لوقت لاحق. فقط اسأل Alexa، "ما هي صفقاتي؟" يمكنك أيضًا أن تطلب من Alexa تذكيرك بالصفقات أو إجراء عملية شراء لك.

كيف يمكنني الانضمام إلى أمازون برايم؟

للانضمام إلى Amazon Prime، يمكنك التسجيل للحصول على اشتراك شهري بسعر 14.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا أو اشتراكًا سنويًا بمبلغ 139 دولارًا أمريكيًا سنويًا. وبدلاً من ذلك، يمكنك بدء نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا إذا كنت مؤهلاً. يتمتع طلاب الجامعات والمستفيدون من المساعدة الحكومية المؤهلون بخيارات العضوية الخاصة بهم. قم بزيارة موقع أمازون الإلكتروني لمعرفة المزيد حول عضويات وخصومات Prime.