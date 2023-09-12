ما يمكن توقعه في تحديث برنامج iOS 17 القادم

مع بدء البث المباشر لحدث Apple الرئيسي القادم "Wonderlust" في 12 سبتمبر، ينتظر المستهلكون بفارغ الصبر إصدار أجهزة جديدة، بما في ذلك سلسلة iPhone 15. إلى جانب الأجهزة الجديدة، تقدم Apple دائمًا برامج جديدة لمنتجاتها. ينصب التركيز هذا العام على إصدار iOS 17، والذي تم الإعلان عنه في يونيو في المؤتمر العالمي للمطورين (WWDC).

لقد أتيحت الفرصة للمطورين ومختبري النسخة التجريبية العامة لتجربة الإصدار الجديد من iOS لكل من iPhone وiPad أمام عامة الناس. حتى الآن، كان هناك ثمانية إصدارات تجريبية للمطورين وستة إصدارات تجريبية عامة منذ الإصدار المحدود. خضع البرنامج للعديد من التحسينات وإصلاحات الأخطاء بناءً على تعليقات المستخدمين أثناء مرحلة الاختبار التجريبي.

أما بالنسبة لتاريخ الإصدار الرسمي، فيشير موقع Apple الإلكتروني ببساطة إلى "هذا الخريف". ومع ذلك، لم يتم تقديم تاريخ إصدار محدد اعتبارًا من 11 سبتمبر. ومن الآمن افتراض أن الإصدار سيكون في نفس الوقت تقريبًا مع سلسلة iPhone 15 الجديدة.

أصبح كل من iOS 17 وiPadOS 17 متاحين لأعضاء برنامج مطوري Apple منذ الكلمة الرئيسية لـ WWDC في 5 يونيو. وتم توفير الإصدارات التجريبية العامة في 12 يوليو. وتشير تقارير بلومبرج إلى أنه سيتم إصدار تحديثي البرنامجين في وقت واحد.

من المتوقع أن يقدم iOS 17 العديد من الميزات والتحسينات الجديدة لتحسين تجربة المستخدم. ومع ذلك، لم يتم الكشف رسميًا عن تفاصيل محددة حول هذه الميزات. يمكن للمستخدمين أن يتوقعوا واجهة أكثر دقة وبديهية، وأداء محسن، وميزات خصوصية متقدمة، وربما وظائف جديدة تتوافق مع تفاني Apple في التصميم الذي يركز على المستخدم.

في الختام، من المتوقع بشدة إصدار iOS 17 إلى جانب سلسلة iPhone 15. ويتجلى التزام Apple بالجودة والتحسين المستمر في الإصدارات التجريبية العديدة وتعليقات المستخدمين. بينما ننتظر الإصدار الرسمي بفارغ الصبر، من المثير أن نتخيل التحسينات والميزات التي سيجلبها iOS 17 إلى أجهزة Apple المحبوبة لدينا.

مصادر:

- المؤتمر العالمي للمطورين (WWDC) - شركة أبل

– تقرير بلومبرج عن إصدار iOS 17