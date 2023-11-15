تستمر الإثارة: تعمل خدمة Apple Music Replay على إبقاء الموسيقى حية

مع اقتراب نهاية عام 2023، ينشغل عشاق الموسيقى باستعادة ذكريات أغانيهم المفضلة لهذا العام. وبينما ينتظر مستخدمو Spotify بفارغ الصبر Spotify Wrapped، يمكن لمستخدمي Apple Music أيضًا التطلع إلى Apple Music Replay الخاص بهم.

Apple Music Replay، مثل Spotify Wrapped، هي ميزة سنوية توفر للمستخدمين تمثيلًا مرئيًا مبهجًا لعادات الاستماع الخاصة بهم على مدار العام. بدءًا من الصور المتحركة الجذابة وحتى الصور التفاعلية، يمكن للمستخدمين الاحتفال برحلتهم الموسيقية بأسلوب أنيق.

أفضل جزء؟ لا تقيد Apple Music Replay الاستمتاع بوقت محدد من السنة. في حين أن قوائم التشغيل وإحصائيات Spotify Wrapped متاحة فقط لفترة زمنية محدودة، يتمتع مستخدمو Apple Music برفاهية الوصول إلى قائمة التشغيل Replay الخاصة بهم في أي وقت وفي أي مكان. ليس هذا فحسب، بل يمكنهم أيضًا الغوص في قوائم التشغيل من السنوات السابقة، مما يسمح لهم باستعادة الحنين إلى الماضي واكتشاف الموسيقى التي حددت ماضيهم.

وفقًا للمستخدمين في لوحة مناقشة مجتمع Apple، يتم تحديث Apple Music Replay أسبوعيًا، وتحديدًا كل يوم أحد. لذا، سواء كان ذلك في موسم العطلات أو في أي وقت آخر من العام، يمكن للمستخدمين الاعتماد على قائمة التشغيل الخاصة بهم لإبقائهم في حالة من الحماس.

ولجعل التجربة أكثر جاذبية خلال فترة الأعياد، قد يتلقى مستخدمو Apple Music مطالبات لاستكشاف Apple Music Replay الخاص بهم. ستوجههم هذه المطالبات نحو الصور المتحركة والصور التفاعلية الرائعة، تمامًا مثل تلك الموجودة في Spotify Wrapped.

لذلك، مع اقترابنا من نهاية العام، استعد للاعتزاز بلحظاتك الموسيقية مع Apple Music Replay. سواء كنت من مستخدمي Spotify أو Apple Music، فإن متعة إعادة إحياء أغانيك المفضلة هي متعة عالمية. دع الموسيقى تلعب!

أسئلة وأجوبة

ما هو Apple Music Replay؟

Apple Music Replay هي ميزة سنوية تعرض قوائم التشغيل المخصصة والتمثيلات المرئية لعادات الاستماع للمستخدم على مدار العام. فهو يسمح لمستخدمي Apple Music باستعادة لحظاتهم الموسيقية المفضلة واكتشاف الموسيقى التي حددت ماضيهم.

متى يتم تحديث Apple Music Replay؟

يتم تحديث Apple Music Replay كل يوم أحد، مما يوفر للمستخدمين تحديثًا أسبوعيًا لقائمة التشغيل Replay الخاصة بهم.

هل يمكنني الوصول إلى قوائم إعادة التشغيل للسنوات السابقة على Apple Music؟

نعم، يتمتع مستخدمو Apple Music بالقدرة على الوصول إلى قوائم التشغيل Replay من السنوات السابقة، مما يمنحهم الفرصة لتذكر وإعادة اكتشاف الموسيقى التي أثرت في ماضيهم.