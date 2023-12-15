مارجوت روبي وسيليان ميرفي يفكران في نجاح شباك التذاكر في مقابلة مشتركة

في مقابلة حصرية مع مجلة فارايتي، جلست مارجوت روبي وسيليان ميرفي لمناقشة نجاحاتهما الأخيرة في شباك التذاكر وكيف عزز فيلماهما "باربي" و"أوبنهايمر" مبيعات تذاكر بعضهما البعض بشكل غير متوقع. على الرغم من الاختلافات الصارخة بين أفلامهما، إلا أن فيلمي "باربي" للمخرج روبي و"أوبنهايمر" لمورفي أظهرا أصالة المخرجين واستحوذوا على اهتمام الجمهور.

خلال المحادثة، كشفت روبي أنها كانت تؤمن دائمًا بالنجاح المحتمل لفيلم "باربي"، مع جريتا جيرويج على رأس الفيلم. وأوضحت أن مشاركة جيرويج كانت ضرورية، حيث أن رؤيتها الفريدة رفعت مستوى الفيلم إلى ما هو أبعد من التوقعات. من ناحية أخرى، اعترف ميرفي بأنه لم يتوقع مثل هذا الاهتمام الواسع النطاق بفيلم يدور حول صنع القنبلة الذرية. وقد ساهم إصرار كريستوفر نولان على إطلاق فيلم "أوبنهايمر" باعتباره أحد الأفلام الصيفية الرائجة في زيادة جاذبيته.

ومن المثير للاهتمام أن كلا الفيلمين تم إصدارهما في نفس اليوم، مما أثار في البداية مخاوف بشأن أرقام شباك التذاكر المتنافسة. ومع ذلك، أدرك روبي ومورفي التآزر بين "باربي" و"أوبنهايمر" واعتقدا أن الفاتورة المزدوجة ستخلق اقترانًا مثاليًا. تبنى الجمهور هذه الفكرة، واختار الكثيرون مشاهدة كلا الفيلمين على التوالي.

كما سلط نجاح هذه الأفلام الضوء على رغبة الجمهور في مشاريع كريس نولان وجريتا جيرويج القادمة. واعترف روبي ومورفي بالإثارة التي ولّدها صانعو الأفلام المشهورون، والتي ساهمت في الاهتمام الساحق بأفلامهم.

وفي الختام، أثبت التعاون غير المتوقع بين «باربي» و«أوبنهايمر» أن الأصالة والإبداع يمكن أن يزدهرا في صناعة السينما. قدمت المقابلة المشتركة بين روبي ومورفي لمحة عن تجاربهما والعوامل التي أدت إلى النجاح غير المسبوق لأفلامهما في شباك التذاكر.