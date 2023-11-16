ميزة جديدة في واتساب تُحدث ثورة في المكالمات الصوتية الجماعية

قدم تطبيق WhatsApp ميزة مبتكرة تم إعدادها لتغيير طريقة إجراء المكالمات الصوتية الجماعية. تتيح هذه الإمكانية الجديدة، المعروفة باسم المحادثات الصوتية، للمستخدمين بدء مكالمات صوتية جماعية دون الاتصال بجميع أفراد المجموعة، مما يخلق تجربة أكثر سلاسة وغير مزعجة.

على عكس المكالمات الجماعية التقليدية على WhatsApp، تتيح الدردشة الصوتية للمستخدمين الانضمام إلى المحادثة ومغادرتها في الوقت الذي يناسبهم. تُغير هذه المرونة قواعد اللعبة، لأنها تلغي الحاجة إلى أن يكون الجميع متاحين في نفس الوقت. يمكن للمستخدمين الآن الانضمام بسلاسة إلى الدردشات الصوتية الجارية والتعرف على الفور على من يتحدث، وذلك بفضل رأس الدردشة وعلامة التبويب "المكالمات".

تلبي الدردشات الصوتية المجموعات الكبيرة أيضًا، بسعة تتراوح من 33 إلى 128 عضوًا. وهذا يجعلها أداة مثالية للتعاون المهني والمجتمعات عبر الإنترنت والتجمعات الاجتماعية.

إحدى الميزات البارزة للمحادثات الصوتية هي طبيعتها غير التدخلية. بدلاً من رنين هاتف الجميع عند بدء محادثة صوتية، يرسل WhatsApp إشعارًا صامتًا لإعلام أعضاء المجموعة. وهذا يضمن عدم إزعاج الأفراد بسبب الرنين المستمر مع البقاء على اطلاع بالمحادثات الجارية.

للحفاظ على ديناميكيات المجموعة المثلى، تم تصميم الدردشات الصوتية لتنتهي تلقائيًا بعد 60 دقيقة من عدم النشاط. ومع ذلك، يتمتع المستخدمون بحرية بدء محادثة صوتية جديدة فور اكتمالها، مما يعزز التدفق السلس للاتصالات.

تظل الخصوصية والأمان أولوية قصوى لتطبيق WhatsApp. يتم تشفير الدردشات الصوتية من طرف إلى طرف، مما يضمن حماية المناقشات الحساسة والمعلومات الشخصية المشتركة داخل المحادثات.

يستمر تطبيق WhatsApp في التطور وتقديم ميزات رائدة مثل المحادثات الصوتية، مما يوفر للمستخدمين أدوات اتصال محسنة تتكيف مع احتياجاتهم وتفضيلاتهم. ابق على اطلاع بأحدث إصدار من تطبيق WhatsApp لنظامي التشغيل iOS وAndroid للاستمتاع بهذه الميزة التحويلية.

أسئلة وأجوبة

1. كم عدد الأعضاء الذين يمكنهم المشاركة في الدردشة الصوتية؟

يمكن للمحادثات الصوتية على WhatsApp أن تستوعب مجموعات تتراوح من 33 إلى 128 عضوًا، مما يسمح ببيئة محادثة متنوعة وشاملة.

2. هل الدردشات الصوتية مزعجة؟

لا، لقد تم تصميم الدردشات الصوتية لتكون أقل تطفلاً مقارنة بالمكالمات الصوتية الجماعية العادية. بدلاً من رنين هاتف الجميع، يرسل WhatsApp إشعارًا صامتًا، مما يضمن الحد الأدنى من الإزعاج مع إبقاء أعضاء المجموعة على اطلاع.

3. هل يمكنني الانضمام إلى الدردشة الصوتية في أي وقت؟

نعم، تتيح الدردشة الصوتية للمستخدمين الانضمام إلى المحادثة ومغادرتها في الوقت الذي يناسبهم. تتيح هذه المرونة المشاركة السلسة، مما يسهل على المستخدمين الانضمام إلى المناقشات الجارية عندما يناسبهم ذلك.