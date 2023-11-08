يقدم WhatsApp ميزات جديدة في آخر التحديثات التجريبية

يواصل تطبيق WhatsApp، تطبيق المراسلة الفورية الشهير، تحسين تجربة المستخدم من خلال التحديثات المتكررة والميزات الجديدة. كشف المطورون مؤخرًا عن تحديثين تجريبيين لنظام Android، مع إضافات مثيرة. تتضمن هذه التحديثات إعادة التحديثات الصامتة وإدخال الاستطلاعات داخل القنوات.

عادت التحديثات الصامتة، التي اختفت من علامة تبويب التحديثات الرئيسية بعد وصول القنوات، إلى الإصدار v2.23.24.11 من تطبيق Android التجريبي. في السابق، كان بإمكان المستخدمين الوصول إلى التحديثات الصامتة من خلال قائمة النقاط الثلاث في علامة تبويب التحديثات، ولكن العرض المباشر في علامة التبويب الرئيسية يوفر راحة أكبر.

وبعد فترة وجيزة، تم إصدار الإصدار v2.23.24.12، والذي يعرض القدرة الجديدة على إنشاء استطلاعات الرأي ومشاركتها داخل القنوات. على الرغم من أن هذه الميزة تشبه الاستطلاعات الموجودة في المحادثات الفردية والجماعية، إلا أن هناك بعض الاختلافات الملحوظة.

للحفاظ على الدقة ومنع البريد العشوائي، تقيد استطلاعات القناة المستخدمين باختيار واحد لكل منهم. علاوة على ذلك، ومن أجل حماية خصوصية الناخبين، تكون استطلاعات القناة مجهولة المصدر، مما يضمن بقاء اختيارات المشاركين سرية.

تفتح إضافة استطلاعات الرأي داخل القنوات إمكانيات مختلفة. يمكن للمجتمعات الاستفادة من هذه الميزة لجمع التعليقات، بينما يمكن للشركات إجراء المسابقات والهدايا. إن عودة التحديثات الصامتة تلبي أيضًا احتياجات المستخدمين الذين يفضلون إبقاء تحديثات الحالة الخاصة بهم صامتة. باستخدام هذه الوظيفة، يمكن للمستخدمين عرض جميع تحديثات الحالة الصامتة بسهولة في مكان واحد دون التنقل عبر قوائم متعددة.

اعتبارًا من الآن، هذه الميزات حصرية لعدد محدود من المستخدمين على التطبيق التجريبي. غالبًا ما يكون برنامج WhatsApp التجريبي بكامل طاقته، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يلاحظ المستخدمون العاديون هذه التحديثات في التطبيق العام المستقر.

الأسئلة الشائعة

1. كيف يمكنني الوصول إلى التحديثات الصامتة في التطبيق التجريبي؟

يمكن للمستخدمين عرض التحديثات الصامتة مباشرة في علامة التبويب الرئيسية للتطبيق التجريبي، مما يلغي الحاجة إلى الوصول إليها من خلال قائمة النقاط الثلاث في علامة تبويب التحديثات.

2. هل يمكنني معرفة من قام بالتصويت في استطلاعات القناة؟

لا، استطلاعات القناة مجهولة المصدر، مما يضمن خصوصية الناخبين. تظل اختيارات المشاركين سرية، ولا يستطيع أحد التعرف على الأصوات الفردية.

3. كيف يمكن للشركات الاستفادة من ميزة الاستطلاع الجديدة؟

يمكن للشركات استخدام ميزة الاستطلاع داخل القنوات لجمع التعليقات من أعضاء مجتمعهم أو إجراء مسابقات وهدايا جذابة.

4. متى يمكن للمستخدمين العاديين أن يتوقعوا رؤية هذه الميزات الجديدة؟

نظرًا لأن سعة التطبيق التجريبي محدودة، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتمكن المستخدمون العاديون من الوصول إلى الميزات الجديدة في التطبيق العام الثابت.