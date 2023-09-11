أول مهمة مخصصة للطاقة الشمسية في الهند، Aditya-L1، تقترب من مراقبة الشمس

حقق برنامج الفضاء الهندي إنجازًا آخر حيث تم إطلاق Aditya-L1، وهي أول مهمة مخصصة للطاقة الشمسية في البلاد، بنجاح إلى الفضاء في الثاني من سبتمبر. وقد أكملت المركبة الفضائية، التي سميت على اسم الكلمة السنسكريتية التي تعني "الشمس"، ثلاثًا من مناوراتها الخمس المرتبطة بالأرض. ويستعد الآن لخطوته التالية في 2 سبتمبر.

تم إطلاق Aditya-L1 من مركز Satish Dhawan الفضائي في سريهاريكوتا باستخدام مركبة إطلاق الأقمار الصناعية القطبية (PSLV-C57)، والتي تعد العمود الفقري الشهير لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO). ويأتي هذا الإطلاق بعد عشرة أيام فقط من هبوط بعثة الهند القمرية Chandrayaan-3 في المنطقة القطبية الجنوبية.

تم تصميم Aditya-L1، المجهز بسبع حمولات متميزة طورتها ISRO والمؤسسات الأكاديمية، لدراسة الغلاف الجوي للشمس وتأثيره على الطقس الفضائي. ستوفر هذه الأدوات بيانات قيمة عن العواصف المغناطيسية الشمسية وتأثيراتها على البيئة المحيطة بالأرض.

تقع المركبة الفضائية حاليًا على مدار 282 كم × 40225 كم، ومن المتوقع أن تصل إلى نقطة لاغرانج 1 (L1) في حوالي أربعة أشهر. L1 هي نقطة في الفضاء بين الأرض والشمس تسمح بالمراقبة المستمرة للشمس. بمجرد وصوله إلى L1، سيتم وضع Aditya-L1 في مدار هالة، مما يوفر للعلماء إمكانية الوصول دون انقطاع لدراسة الشمس.

تمثل مهمة Aditya-L1 إنجازًا كبيرًا لبرنامج الفضاء الهندي. فهو لا يوضح قدرات البلاد في استكشاف الفضاء فحسب، بل يساهم أيضًا في الفهم العالمي للشمس وتأثيراتها على كوكبنا. من خلال جمع البيانات حول الظواهر الشمسية، سيساعد Aditya-L1 في التنبؤ بالطقس الفضائي وتأثيره المحتمل على عمليات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات.

مصادر:

- إيسرو

- تعريفات اللغة السنسكريتية