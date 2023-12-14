مدرسة القادمين الجدد الثانوية تدرس تغيير الاسم وسط التوترات السياسية

ملخص: تدرس مدرسة Newcomers High School، الواقعة في لونغ آيلاند سيتي، كوينز، تغيير الاسم بسبب مخاوف من أن الاسم الحالي يستهدف طلابها المهاجرين. يعتقد قادة الطلاب في حكومة المدرسة أن تغيير الاسم سيساعد في خلق بيئة أكثر شمولاً وترحيباً. تتضمن عملية تغيير الاسم عدة خطوات، بما في ذلك الحصول على موافقة جمعية أولياء الأمور ومدير المدرسة، وجمع المدخلات العامة، والحصول على الموافقة النهائية من المستشار. ومع ذلك، من المحتمل أن يكون هناك معارضة، حيث يخشى البعض من أن تغيير الاسم سيغير شخصية المدرسة وإرثها. جاء قرار النظر في تغيير الاسم أثناء عملية تصميم القلنسوة السنوية للمدرسة، عندما أعرب الطلاب عن مخاوفهم بشأن بروز اسم "الوافدون الجدد" واحتمال وقوع جرائم كراهية. لقد خلق تدفق المهاجرين إلى مدينة نيويورك مناخًا سياسيًا مشحونًا، ويريد الطلاب أن ينأوا بأنفسهم عن أي شيء يشعرهم بالسلبية ويشعرون بالانتماء. بالإضافة إلى تغيير الاسم، يتساءل بعض الطلاب عما إذا كان ينبغي تسجيل الطلاب المهاجرين في مدارس منفصلة أو منحهم المزيد من الخيارات في المكان الذي يذهبون إليه في المدرسة.

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