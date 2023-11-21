ماذا كان يسمى وول مارت لأول مرة؟

في عالم عمالقة البيع بالتجزئة، تقف Walmart شامخة باعتبارها واحدة من أكثر الأسماء شهرة في الصناعة. بفضل متاجرها المترامية الأطراف وعروض المنتجات المتنوعة، أصبحت اسمًا مألوفًا لملايين المتسوقين حول العالم. ولكن هل تساءلت يومًا عن اسم وول مارت عندما فتح أبوابه لأول مرة؟ دعونا نتعمق في تاريخ هذا العملاق للبيع بالتجزئة ونكشف عن بداياته المتواضعة.

وول مارت، كما نعرفها اليوم، لم يكن يُطلق عليه دائمًا هذا الاسم. تأسست الشركة على يد سام والتون في عام 1962 وكان اسمها في البداية "Walton's Five and Dime". يعكس هذا الاسم مفهوم المتجر المتمثل في تقديم مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار معقولة. تم افتتاح أول متجر في روجرز، أركنساس، وسرعان ما اكتسب شعبية بين المتسوقين المحليين.

ومع توسع الأعمال وافتتاح المزيد من المتاجر، أدرك سام والتون الحاجة إلى التغيير في العلامة التجارية. وفي عام 1969، تم تغيير اسم الشركة إلى "وول مارت". كان الاسم الجديد عبارة عن مزيج من "والتون" و"مارت"، وهو اختصار شائع للمتاجر الكبرى في ذلك الوقت. يعكس هذا التغيير رؤية الشركة في أن تصبح بائع تجزئة وطني مع التركيز على الأسعار المخفضة.

أسئلة وأجوبة:

س: لماذا قام سام والتون بتغيير اسم الشركة؟

ج: قام Sam Walton بتغيير اسم الشركة إلى Walmart ليعكس طموحها في أن تصبح بائع تجزئة وطني وللتأكيد على التزامها بتقديم أسعار مخفضة.

س: متى تم افتتاح أول متجر وول مارت؟

ج: تم افتتاح أول متجر Walmart في عام 1962 في روجرز، أركنساس.

س: ماذا يعني "مارت" في اسم وول مارت؟

ج: "Mart" هو اختصار شائع للمتاجر متعددة الأقسام. في سياق وول مارت، فإنه يدل على تركيز الشركة على تقديم مجموعة واسعة من المنتجات.

س: كيف نما وول مارت من بداياته المتواضعة؟

ج: نمت Walmart من خلال مزيج من التوسع الاستراتيجي والإدارة الفعالة لسلسلة التوريد والتركيز المستمر على الأسعار المنخفضة. افتتحت الشركة تدريجيًا المزيد من المتاجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتوسعت عالميًا في النهاية.

اليوم، أصبح Walmart عملاقًا عالميًا للبيع بالتجزئة مع آلاف المتاجر حول العالم. اسمها مرادف للراحة والقدرة على تحمل التكاليف ومجموعة واسعة من المنتجات. في حين أن بداياتها المتواضعة مثل Walton's Five and Dime قد تكون ذكرى بعيدة، إلا أن إرث رؤية Sam Walton لا يزال حيًا في إمبراطورية البيع بالتجزئة وهي Walmart.