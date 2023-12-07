ملخص:

الروبوت الذي على المريخ والذي لقى زواله كان اسمه "الفرصة". لعبت هذه المركبة الفضائية الرائدة، التي أرسلتها وكالة ناسا كجزء من مهمة استكشاف المريخ، دورًا حاسمًا في فهمنا للكوكب الأحمر. على الرغم من طول عمرها غير المتوقع، فقد استسلمت أوبورتيونيتي في النهاية لعاصفة ترابية شديدة اجتاحت المريخ في عام 2018. يتعمق هذا المقال في تاريخ وأهمية أوبورتيونيتي، ويقدم نظرة ثاقبة لإنجازاتها والبيانات القيمة التي جمعتها خلال مهمتها.

ما اسم الروبوت الذي مات على المريخ؟

الروبوت الموجود على المريخ والذي لقي نهايته المؤسفة كان اسمه "الفرصة". كانت أوبورتيونيتي، التي طورتها وكالة ناسا، عبارة عن مركبة جوالة تم إرسالها لاستكشاف سطح المريخ كجزء من مهمة استكشاف المريخ. تم إطلاقه في 7 يوليو 2003، وهبط على سطح المريخ في 25 يناير 2004.

تم تصميم الفرصة للعمل لمدة 90 يومًا مريخيًا (اليوم المريخي) والسفر لمسافة تبلغ حوالي 1,100 ياردة (1 كيلومتر). ومع ذلك، فقد تجاوز عمره المتوقع بكثير واستمر في العمل لمدة 15 عامًا، حيث غطى مسافة تزيد عن 28 ميلًا (45 كيلومترًا) على سطح المريخ.

أهمية الفرصة:

لعبت الفرصة دورًا محوريًا في توسيع معرفتنا بالمريخ. وكانت مهمتها التحقيق في التاريخ الجيولوجي للكوكب والبحث عن أدلة على النشاط المائي في الماضي. وقد تم تجهيز المركبة بأدوات علمية مختلفة، بما في ذلك الكاميرات وأجهزة قياس الطيف وأداة لطحن الصخور، مما مكنها من تحليل تكوين وبنية الصخور والتربة المريخية.

خلال الفترة التشغيلية، حققت Opportunity العديد من الاكتشافات الرائدة. ووجدت أدلة على وجود مياه قديمة على المريخ، مما يشير إلى أن الكوكب ربما كان صالحًا للحياة في يوم من الأيام. كما كشفت المركبة أيضًا عن تكوينات جيولوجية مثيرة للاهتمام، مثل الهياكل الصخرية ذات الطبقات، والتي قدمت معلومات قيمة عن ماضي الكوكب.

كان طول عمر الفرصة بمثابة شهادة على تصميمها القوي وتفاني فريق العلماء والمهندسين الذين قاموا بتشغيلها. نجت المركبة من العديد من التحديات، بما في ذلك العواصف الترابية ودرجات الحرارة القصوى والمشاكل الميكانيكية. ومع ذلك، فقد جاء زوالها النهائي في يونيو 2018 عندما اجتاحت عاصفة ترابية ضخمة المريخ، مما أدى إلى حجب ضوء الشمس ومنع المركبة من إعادة شحن ألواحها الشمسية. وبعد أشهر من المحاولات لإحياء أوبرتيونيتي، أعلنت ناسا رسميًا انتهاء المهمة في 13 فبراير 2019.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي مدة عمل أوبورتيونيتي على المريخ؟

ج: عملت المركبة على المريخ لمدة 15 عامًا مثيرة للإعجاب، متجاوزة بكثير مدة مهمتها الأصلية البالغة 90 يومًا مريخيًا.

س: ما هي بعض الاكتشافات الرئيسية للفرصة؟

ج: اكتشفت الفرصة أدلة على وجود مياه قديمة على المريخ، مما يشير إلى إمكانية سكن الكوكب في الماضي. كما كشفت عن تكوينات جيولوجية مثيرة للاهتمام، مما يوفر رؤى قيمة حول التاريخ الجيولوجي للمريخ.

س: ما سبب زوال الفرصة؟

ج: كان سبب زوال الفرصة في المقام الأول هو عاصفة ترابية شديدة اجتاحت المريخ في عام 2018. وحجبت العاصفة ضوء الشمس، مما منع المركبة من إعادة شحن ألواحها الشمسية وأدى في النهاية إلى إيقاف تشغيلها.

س: هل مهدت الفرصة الطريق لمهمات المريخ المستقبلية؟

ج: بالتأكيد. مهد نجاح أوبورتيونيتي الطريق لمهمات المريخ اللاحقة، مثل المركبة الفضائية كيوريوسيتي ومهمة المريخ 2020 القادمة. لقد كانت المعرفة المكتسبة من مهمة Opportunity مفيدة في تشكيل فهمنا للمريخ وإمكاناته في الحياة الماضية أو الحالية.

مصادر:

– مهمة ناسا لاستكشاف المريخ روفر: Mars.nasa.gov

– مختبر ناسا للدفع النفاث: jpl.nasa.gov