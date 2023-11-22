ماذا كان المتجر الكبير قبل وول مارت؟

في عالم البيع بالتجزئة، هناك عدد قليل من الأسماء التي تمتلك نفس القدر من القوة والنفوذ الذي تتمتع به وول مارت. بفضل متاجرها المترامية الأطراف وأسعارها التي لا تقبل المنافسة، أصبحت مرادفًا لتجارة التجزئة الكبيرة. ولكن هل سبق لك أن تساءلت عما حدث قبل وول مارت؟ ما هو المتجر الكبير الذي كان يهيمن على مشهد البيع بالتجزئة قبل ظهور عملاق البيع بالتجزئة هذا؟ دعونا نقوم برحلة عبر حارة الذاكرة ونستكشف تاريخ صناعة البيع بالتجزئة.

قبل صعود وول مارت السريع إلى الهيمنة، كان عملاق التجزئة الآخر هو صاحب السيادة: سيرز. تأسست شركة سيرز في عام 1886 على يد ريتشارد وارن سيرز وألفاه كورتيس روبوك، وسرعان ما أصبحت اسمًا مألوفًا في جميع أنحاء أمريكا. من خلال كتالوج الطلبات عبر البريد والمتاجر متعددة الأقسام، قدمت Sears مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من الملابس والأجهزة وحتى الأدوات والأثاث. لقد أحدثت ثورة في صناعة البيع بالتجزئة من خلال جلب مجموعة واسعة من السلع مباشرة إلى عتبة المستهلكين.

استمر نجاح سيرز حتى القرن العشرين، حيث أصبحت متاجرها متعددة الأقسام عنصرًا أساسيًا في المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ومع ذلك، مع تطور مشهد البيع بالتجزئة، كافحت شركة Sears للتكيف. أدى ظهور التجارة الإلكترونية وتغير تفضيلات المستهلك إلى توجيه ضربة قاسية لمتاجر التجزئة التي كانت قوية في السابق. في عام 20، تقدمت شركة سيرز بطلب لإشهار إفلاسها، مما يمثل نهاية حقبة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو المتجر الكبير؟

ج: يشير المتجر الكبير إلى مؤسسة بيع بالتجزئة كبيرة تقدم عادةً مجموعة واسعة من المنتجات، وغالبًا ما تكون بأسعار مخفضة. وتتميز هذه المتاجر بحجمها الهائل ومخزونها الواسع.

س: ما هو المتجر متعدد الأقسام؟

ج: المتجر متعدد الأقسام عبارة عن مؤسسة للبيع بالتجزئة تبيع مجموعة واسعة من المنتجات المنظمة في أقسام أو أقسام مختلفة. تقدم هذه المتاجر عادة الملابس والإكسسوارات والسلع المنزلية وغيرها من البضائع تحت سقف واحد.

س: ما هي التجارة الإلكترونية؟

ج: تشير التجارة الإلكترونية، وهي اختصار للتجارة الإلكترونية، إلى شراء وبيع السلع والخدمات عبر الإنترنت. فهو يسمح للمستهلكين بالتسوق عبر الإنترنت وتسليم المنتجات إلى عتبة بابهم، مما يلغي الحاجة إلى المتاجر الفعلية.

عندما نفكر في مشهد البيع بالتجزئة في الماضي، فمن الواضح أن Sears كان المتجر الكبير الذي هيمن قبل صعود Walmart إلى السلطة. بينما أصبح Walmart منذ ذلك الحين عملاق البيع بالتجزئة الذي نعرفه اليوم، فمن المهم أن نتذكر الرواد الذين مهدوا الطريق لنجاحه. تشهد صناعة البيع بالتجزئة تطورًا مستمرًا، وبينما نتطلع إلى المستقبل، فإن الوقت وحده هو الذي سيحدد من سيكون المتجر الكبير التالي.