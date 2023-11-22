ماذا كان يسمى كوستكو في الأصل؟

في عالم عمالقة البيع بالتجزئة، صنعت كوستكو بلا شك اسمًا لنفسها. تشتهر الشركة بمتاجرها التي تشبه المستودعات وخيارات الشراء بالجملة، وقد أصبحت وجهة مفضلة لملايين المتسوقين حول العالم. ولكن هل تساءلت يومًا عن اسم كوستكو في الأصل؟ دعونا نقوم برحلة عبر حارة الذاكرة ونستكشف أصول مركز البيع بالتجزئة هذا.

في عام 1976، قبل وقت طويل من أن تصبح كوستكو التي نعرفها اليوم، كانت الشركة تسمى في الواقع Price Club. تم تأسيسها على يد شركة Sol Price، وهي شركة رائدة في مجال البيع بالتجزئة تهدف إلى تزويد العملاء بمنتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة. يعمل Price Club كنادي مستودعات للعضوية فقط، ويقدم خدماته في المقام الأول للشركات الصغيرة والأفراد الذين يسعون إلى توفير المال عن طريق الشراء بكميات كبيرة.

اكتسب نادي السعر شعبية بسرعة، وبحلول أوائل الثمانينيات، توسع إلى مواقع متعددة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم تشهد الشركة تحولًا كبيرًا إلا في عام 1980. في ذلك العام، أسس جيم سينجال وجيف بروتمان سلسلة جديدة للبيع بالتجزئة تسمى شركة كوستكو للبيع بالجملة. اسم "كوستكو" مشتق من كلمتي "التكلفة" و"الشركة"، مما يعكس التزام الشركة بتقديم أسعار معقولة لأعضائها.

تم الاندماج بين Price Club وCostco في عام 1993، مما أدى إلى تشكيل Costco التي نعرفها اليوم. تبنت الشركة المشكلة حديثًا اسم كوستكو، وتلاشت العلامة التجارية Price Club تدريجيًا. منذ ذلك الحين، واصلت كوستكو النمو وتوسيع نطاق انتشارها، لتصبح واحدة من أكبر سلاسل البيع بالتجزئة في العالم.

أسئلة وأجوبة:

س: لماذا قام Price Club بتغيير اسمه إلى Costco؟

ج: حدث تغيير الاسم عندما اندمجت Price Club مع Costco في عام 1993. وتم اتخاذ القرار بدمج العلامتين التجاريتين تحت اسم واحد وتبسيط العمليات.

س: ما هو المفهوم الكامن وراء كوستكو؟

ج: تعمل كوستكو كنادي مستودعات للعضوية فقط، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار مخفضة. تركز الشركة على بيع العناصر بكميات كبيرة لتزويد العملاء بمدخرات كبيرة.

س: كم عدد مواقع كوستكو الموجودة؟

ج: اعتبارًا من عام 2021، تدير كوستكو أكثر من 800 مستودعًا في جميع أنحاء العالم، يقع معظمها في الولايات المتحدة.

س: هل يمكن لأي شخص التسوق في كوستكو؟

ج: على الرغم من أن كوستكو هي في المقام الأول شركة تجزئة قائمة على العضوية، إلا أنها تقدم بعض الخدمات لغير الأعضاء، مثل الصيدلة والخدمات البصرية. ومع ذلك، للوصول إلى المجموعة الكاملة من المنتجات والفوائد، يلزم العضوية.

في الختام، كان يُطلق على كوستكو في الأصل اسم "Price Club" قبل أن يتم تغيير الاسم في عام 1993. وقد ظل التزام الشركة بتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة مبدأً أساسيًا طوال تاريخها. واليوم، تستمر كوستكو في الازدهار باعتبارها عملاق التجزئة المحبوب، حيث توفر لأعضائها إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات وتحقيق وفورات كبيرة.