ما اللقاح الذي توقف في السبعينيات؟

في السبعينيات، لعب لقاح رائد يعرف باسم لقاح الجدري دورًا محوريًا في القضاء على أحد أكثر الأمراض فتكًا في تاريخ البشرية. لقد ابتليت البشرية بالجدري، الناجم عن فيروس الجدري، لعدة قرون، مما تسبب في انتشار المرض والتشوه والموت. ومع ذلك، وبفضل الجهود الدؤوبة التي بذلها العلماء والمتخصصون في الرعاية الصحية، تم إعلان استئصال الجدري رسميًا في عام 1970 من قبل منظمة الصحة العالمية. دعونا نتعمق في تفاصيل هذا اللقاح الرائع وتأثيره.

تم تطوير لقاح الجدري، المعروف أيضًا باسم لقاح الوقس، في أواخر القرن الثامن عشر على يد إدوارد جينر، وهو طبيب إنجليزي. استخدم اللقاح فيروسًا ذا صلة يسمى اللقاح، والذي يوفر مناعة ضد الجدري. من خلال إدخال شكل مضعف من فيروس اللقاح إلى الجسم، يتعرف الجهاز المناعي عليه ويدمره، بينما يقوم أيضًا بتطوير دفاع ضد فيروس الجدري.

وكان نجاح اللقاح واضحا في السبعينيات عندما أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة عالمية مكثفة للقضاء على الجدري. وقد بُذلت جهود تطعيم جماعية في البلدان التي لا يزال فيها الجدري منتشرا، مما أدى إلى انخفاض كبير في الحالات. وكانت آخر حالة طبيعية معروفة للإصابة بالجدري حدثت في الصومال في عام 1970، ومع عدم الإبلاغ عن حالات جديدة بعد ذلك، تم الإعلان عن استئصال المرض بعد ثلاث سنوات فقط.

أسئلة وأجوبة:

س: هل لا يزال لقاح الجدري يستخدم حتى اليوم؟

ج: بعد استئصال مرض الجدري، توقف التطعيم الروتيني ضد المرض في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، لا تزال كميات صغيرة من الفيروس مخزنة في المختبرات لأغراض بحثية وكإجراء احترازي.

س: هل هناك أي آثار جانبية للقاح الجدري؟

ج: مثل أي لقاح، يمكن أن يكون للقاح الجدري آثار جانبية. تشمل التفاعلات الشائعة الألم في موقع الحقن والحمى وآلام الجسم. في حالات نادرة، يمكن أن تحدث مضاعفات أكثر خطورة، مثل الحساسية الشديدة أو الالتهابات.

س: لماذا تم اختيار مرض الجدري لاستئصاله؟

ج: تم اختيار مرض الجدري لاستئصاله بسبب عدة عوامل، بما في ذلك توفر لقاح فعال، وغياب الخزانات الحيوانية، والأعراض الواضحة للمرض، مما سهّل تحديد حالات تفشي المرض واحتوائها.

ويقف لقاح الجدري بمثابة شهادة على قوة التطعيم في مكافحة الأمراض الفتاكة. ويعد نجاحها في القضاء على الجدري بمثابة تذكير بأهمية جهود التطعيم المستمرة في منع عودة ظهور أمراض معدية أخرى. ورغم أن الجدري قد يكون مرضاً من الماضي، فإن الدروس المستفادة من استئصاله لا تزال تشكل استراتيجيات الصحة العامة في جميع أنحاء العالم.