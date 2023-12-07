ملخص:

يعد سيري، المساعد الافتراضي الشهير الذي طورته شركة أبل، مثالاً على نظام الذكاء الاصطناعي (AI) الذي يتم التحكم فيه بالصوت. يستخدم مزيجًا من معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي وتقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى لفهم استعلامات المستخدم وأوامره والرد عليها. في حين أن Siri قد لا يمتلك نفس المستوى من التعقيد الذي تتمتع به بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إلا أنه قطع خطوات كبيرة في فهم المستخدمين ومساعدتهم في المهام المختلفة. تستكشف هذه المقالة نوع الذكاء الاصطناعي الذي يدعم Siri، وتتعمق في قدراته وقيوده والتكنولوجيا الكامنة وراء وظائفه.

ما هو نوع الذكاء الاصطناعي سيري؟

يمكن تصنيف سيري على أنه ذكاء اصطناعي ضيق أو ذكاء اصطناعي ضعيف، ويندرج تحديدًا ضمن فئة المساعدين الافتراضيين. على عكس الذكاء الاصطناعي العام، الذي يهدف إلى تكرار الذكاء البشري عبر مجموعة واسعة من المهام، تم تصميم Siri للتفوق في مجال معين، وهو التفاعلات القائمة على الصوت وتوفير المعلومات أو أداء المهام بناءً على أوامر المستخدم. وتتمثل وظيفتها الأساسية في مساعدة المستخدمين في مهام مثل إعداد التذكيرات وإرسال الرسائل وإجراء المكالمات وتوفير تحديثات الطقس والمزيد.

كيف يعمل Siri؟

يستخدم Siri مجموعة من التقنيات لفهم استفسارات المستخدم والرد عليها. أحد المكونات الرئيسية هو معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، والتي تمكن Siri من تفسير وفهم اللغة المنطوقة أو المكتوبة. تسمح البرمجة اللغوية العصبية لـ Siri باستخراج المعنى من مدخلات المستخدم وإنشاء الاستجابات المناسبة.

يعد التعلم الآلي جانبًا مهمًا آخر من وظائف Siri. ومن خلال خوارزميات التعلم الآلي، يستطيع Siri تحسين أدائه بمرور الوقت من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات والتعلم من تفاعلات المستخدم. يتيح ذلك لـ Siri التكيف مع تفضيلات المستخدمين الفرديين وتقديم استجابات أكثر دقة وتخصيصًا.

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم Siri تقنيات الذكاء الاصطناعي المختلفة مثل التعرف على الكلام، وتوليف النص إلى كلام، والرسوم البيانية المعرفية لتعزيز قدراته. يتيح التعرف على الكلام لـ Siri تحويل الكلمات المنطوقة إلى نص، بينما يتيح له تركيب تحويل النص إلى كلام تحويل الاستجابات النصية إلى كلمات منطوقة. تساعد الرسوم البيانية المعرفية Siri على الوصول إلى المعلومات ذات الصلة واسترجاعها من مصادر مختلفة للإجابة على استفسارات المستخدم.

حدود سيري

على الرغم من أن Siri أصبح بلا شك أكثر تقدمًا منذ بدايته، إلا أنه لا يزال لديه بعض القيود. أحد التحديات الأساسية هو الفهم الدقيق للاستعلامات المعقدة أو الغامضة. قد يواجه Siri صعوبة في فهم اللغة ذات الفروق الدقيقة، أو الاستعلامات المعتمدة على السياق، أو فهم لهجات معينة أو أنماط الكلام.

هناك قيد آخر وهو اعتماد سيري على الاتصال بالإنترنت في العديد من المهام. بدون اتصال مستقر بالإنترنت، قد تكون وظائف Siri محدودة، لأنها تعتمد بشكل كبير على المعالجة السحابية والوصول إلى الموارد عبر الإنترنت.

علاوة على ذلك، فإن قدرة Siri على التكامل مع تطبيقات وخدمات الطرف الثالث ليست واسعة النطاق مثل بعض المساعدين الافتراضيين الآخرين. على الرغم من أن شركة Apple تعمل على توسيع قدرات Siri من خلال الشراكات وعمليات التكامل، إلا أنها قد لا تقدم نفس المستوى من التكامل السلس مثل بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي المنافسة.

مستقبل سيري والذكاء الاصطناعي

مع استمرار تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن يصبح سيري أكثر تطوراً وقدرة. تستثمر شركة Apple في أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز فهم Siri والوعي السياقي والأداء العام. ومع التقدم في معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي بشكل عام، من المرجح أن يقدم Siri تفاعلات أكثر سلاسة وبديهية في المستقبل.

أسئلة وأجوبة

س: هل يستطيع Siri التعلم والتكيف مع تفضيلاتي؟

ج: نعم، يستخدم Siri خوارزميات التعلم الآلي لتحليل تفاعلات المستخدم والتكيف مع التفضيلات الفردية بمرور الوقت. يتيح ذلك لـ Siri تقديم استجابات وتوصيات أكثر تخصيصًا.

س: هل سيري قادر على فهم لغات متعددة؟

ج: نعم، يدعم Siri لغات متعددة ويمكنه فهم الاستعلامات والرد عليها بلغات مختلفة، اعتمادًا على إعدادات المستخدم.

س: هل يستطيع Siri أداء المهام دون الاتصال بالإنترنت؟

ج: على الرغم من أن وظائف Siri الأساسية، مثل ضبط التنبيهات أو إرسال الرسائل النصية، يمكن أن تعمل دون اتصال بالإنترنت، إلا أن العديد من المهام تتطلب اتصالاً بالإنترنت لمعالجة الموارد عبر الإنترنت والوصول إليها.

س: كيف يقوم Siri بتحديد أولويات مصادر المعلومات وتحديدها؟

ج: يستخدم Siri الرسوم البيانية المعرفية والخوارزميات لتحديد مصادر المعلومات الأكثر صلة وموثوقية. ويأخذ في الاعتبار عوامل مثل المصداقية والملاءمة وتفضيلات المستخدم عند اختيار مصادر المعلومات.

مصادر:

- سيري أبل: https://www.apple.com/siri/

- "سيري: القصة غير المروية" بقلم بريان ميرشانت، The Verge: https://www.theverge.com/2013/10/9/4826090/siri-voice-recognition-iphone-apple

– "فهم سيري وقيوده" بقلم ماثيو جواي، زابير: https://zapier.com/blog/understanding-siri-and-its-limitations/