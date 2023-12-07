يدرس المشرعون في ولاية أوهايو إجراء تغييرات على تشريعات الماريجوانا الترفيهية

ينخرط المشرعون في ولاية أوهايو في مناقشات مستمرة بشأن التعديلات المحتملة على تشريع الماريجوانا الترفيهي الذي تم إقراره مؤخرًا. في حين أن الإصدار 2، الذي وافق عليه الناخبون، شرّع الماريجوانا الترفيهية في ولاية أوهايو، فمن المهم الإشارة إلى أن هذا القانون عرضة للتغيير لأنه قانون ولاية وليس تعديلًا دستوريًا.

ليلة الأربعاء، قبل ساعات فقط من دخول القانون حيز التنفيذ، صوت أعضاء مجلس الشيوخ في ولاية أوهايو للموافقة على تغييرات في لغة مشروع القانون. وتشمل هذه التغييرات خفض عدد نباتات الماريجوانا المسموح بها لكل أسرة، من 12 إلى 6. بالإضافة إلى ذلك، تقدم التعديلات المقترحة ضريبة ثابتة بنسبة 15٪ على المبيعات الترفيهية، وتزيد من توفر سجل الشطب لأولئك الذين أدينوا سابقًا بحيازة أقل من 2.5 أوقية. من الماريجوانا، وخفض الحد الأقصى لمحتوى رباعي هيدروكانابينول (THC) للمستخلصات من 90% إلى 50%.

على الرغم من هذه التغييرات التي تمت الموافقة عليها، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى التصديق عليها من قبل مجلس النواب في ولاية أوهايو وتوقيع الحاكم مايك ديواين لتصبح قانونًا. اعتبارًا من الآن، يمكن لسكان ولاية أوهايو الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا أو أكبر حيازة واستخدام ما يصل إلى 2.5 أونصة من الحشيش بشكل قانوني. ومع ذلك، فإن القانون الحالي لا يسمح ببيع الماريجوانا الترفيهية، لذلك لا يمكن للأفراد شرائها من المستوصفات المحلية. ومن المتوقع أن يتم إطلاق مبيعات المستوصف الترفيهي في ولاية أوهايو في الخريف المقبل، بمجرد انتهاء الولاية من توزيع التراخيص.

من حيث الاستهلاك، يُحظر تدخين الحشائش في الأماكن العامة الداخلية وأماكن العمل. بعض المجتمعات في منطقة Tri-State، مثل West Chester وFairfield وHamilton، فرضت حظرًا مؤقتًا على بيع الماريجوانا الترفيهية. وتسعى هذه البلديات للحصول على مزيد من المعلومات حول تنفيذ القانون الجديد قبل السماح بتسويقه.

ومن الواضح أن إقرار العدد الثاني يضع المشرعين أمام التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين رغبات ناخبيهم ومسؤولية سن إطار تنظيمي واضح وفعال. يتطلب مستقبل الماريجوانا الترفيهية في ولاية أوهايو حوارًا مستمرًا ودراسة متأنية للمشهد المتطور المحيط بتشريعها.