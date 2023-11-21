ما هي سلالات الأنفلونزا الموجودة في لقاح 2023؟

مع اقتراب موسم الأنفلونزا، يتساءل الكثير من الناس عن سلالات الأنفلونزا التي سيغطيها لقاح الأنفلونزا لعام 2023. يشتهر فيروس الأنفلونزا بقدرته على التحور والتغير، مما يجعل من الضروري للعلماء تحديث اللقاح كل عام للتأكد من فعاليته. تهدف هذه المقالة إلى تزويدك بأحدث المعلومات عن السلالات التي يشملها لقاح الأنفلونزا لعام 2023.

ما هي سلالة الانفلونزا؟

تشير سلالة الأنفلونزا إلى نوع فرعي محدد أو نوع مختلف من فيروس الأنفلونزا. هناك أربعة أنواع رئيسية من فيروسات الأنفلونزا: A وB وC وD. فيروسات الأنفلونزا A وB هي الأكثر شيوعًا وهي المسؤولة عن تفشي الأنفلونزا الموسمية بين البشر.

كيف يتم اختيار السلالات للقاح؟

في كل عام، يقوم خبراء من منظمة الصحة العالمية (WHO) والوكالات الصحية الأخرى بمراقبة الانتشار العالمي لفيروسات الأنفلونزا عن كثب. إنهم يجمعون بيانات عن السلالات الأكثر انتشارًا ويضعون تنبؤات حول السلالات التي من المحتمل أن تنتشر خلال موسم الأنفلونزا القادم. وبناءً على هذه المعلومات، يوصون بإدراج السلالات في لقاح الأنفلونزا السنوي.

ما هي السلالات الموجودة في لقاح أنفلونزا 2023؟

قد تختلف السلالات المحددة المدرجة في لقاح الأنفلونزا 2023 حسب المنطقة والشركة المصنعة. إلا أن منظمة الصحة العالمية أوصت بأن يحتوي لقاح 2023 على السلالات التالية:

1. سلالة الأنفلونزا A (H1N1): تُعرف هذه السلالة باسم "أنفلونزا الخنازير" وهي منتشرة منذ جائحة عام 2009. ولا يزال سببًا مهمًا للأنفلونزا الموسمية.

2. سلالة الأنفلونزا A (H3N2): كانت هذه السلالة السبب الرئيسي لتفشي الأنفلونزا في السنوات الأخيرة وترتبط بمرض أكثر خطورة، خاصة بين كبار السن.

3. سلالة الأنفلونزا B (سلالة فيكتوريا): تنتمي هذه السلالة إلى سلالة B/Victoria وتنتشر عالميًا. وهو مسؤول عن نسبة كبيرة من حالات الأنفلونزا، وخاصة عند الأطفال.

4. سلالة الأنفلونزا B (سلالة ياماغاتا): تنتمي هذه السلالة إلى سلالة B/ياماغاتا وتم تداولها على نطاق واسع أيضًا. وهو سبب آخر للأنفلونزا الموسمية، ويؤثر في المقام الأول على الأطفال الأكبر سنا والشباب.

من المهم ملاحظة أن السلالات الموجودة في اللقاح قد تختلف اعتمادًا على التركيبة المستخدمة من قبل الشركات المصنعة المختلفة. ولذلك، يُنصح دائمًا بالتشاور مع المتخصصين في الرعاية الصحية أو الرجوع إلى الإرشادات الرسمية للحصول على المعلومات الأكثر دقة وحداثة.

في الختام، من المتوقع أن يغطي لقاح الأنفلونزا لعام 2023 السلالات السائدة من الأنفلونزا A (H1N1 وH3N2) والأنفلونزا B (سلالات فيكتوريا وياماغاتا). إن الحصول على التطعيم ضد هذه السلالات يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بالأنفلونزا ويحمي الأفراد والمجتمعات من الأنفلونزا الموسمية. تذكر استشارة متخصصي الرعاية الصحية للحصول على نصائح شخصية والبقاء على اطلاع بأحدث توصيات التطعيم ضد الأنفلونزا.