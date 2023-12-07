ما الروبوت كان على المريخ؟

ملخص:

لقد أسر استكشاف المريخ العالم لعقود من الزمن، وأحد اللاعبين الرئيسيين في هذا المسعى هو مركبة المريخ الجوالة. وقد لعبت هذه المركبات الآلية دورًا فعالًا في جمع البيانات والصور القيمة من الكوكب الأحمر. في هذه المقالة، سوف نتعمق في مسألة أي روبوت كان موجودًا على المريخ، ونقدم نظرة عامة على مختلف المركبات الجوالة التي تم نشرها ومساهماتها الكبيرة في فهمنا للمناظر الطبيعية للمريخ.

ما هو الروبوت الموجود على المريخ؟

يُعرف الروبوت الموجود على المريخ باسم مركبة المريخ. على مر السنين، تم إرسال العديد من المركبات الجوالة إلى الكوكب الأحمر لاستكشاف سطحه، ودراسة جيولوجيته، والبحث عن علامات الحياة الماضية أو الحالية، وتمهيد الطريق للمهام البشرية المستقبلية. تم تجهيز كل مركبة جوالة بمجموعة من الأدوات العلمية لتنفيذ أهداف مهمتها.

1. سوجورنر روفر:

تم تنفيذ أول مهمة ناجحة لمركبة المريخ الجوالة بواسطة مركبة سوجورنر الجوالة، وهي جزء من مهمة مارس باثفايندر التابعة لناسا في عام 1997. وكانت سوجورنر عبارة عن مركبة آلية صغيرة ذات ست عجلات تعمل لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا. وقد وفرت معلومات قيمة عن التربة والصخور المريخية، مما يمثل بداية استكشافنا الآلي للمريخ.

2. روفرز الروح والفرصة:

في عام 2004، أطلقت ناسا المركبتين الجوالتين، سبيريت وأبورتيونيتي، كجزء من مهمة استكشاف المريخ. تم تصميم هذه المركبات الجوالة للعمل لمدة 90 يومًا مريخيًا ولكنها تجاوزت التوقعات من خلال استمرارها لعدة سنوات. لقد استكشفوا مناطق مختلفة من المريخ، ودرسوا جيولوجيته، وبحثوا عن علامات وجود الماء، وقدموا أدلة على البيئات الصالحة للسكن في الماضي.

3. كيوريوسيتي روفر:

أُرسلت المركبة كيوريوسيتي، المعروفة أيضًا باسم مختبر علوم المريخ، إلى المريخ في عام 2012. وهي أكبر بكثير من سابقاتها ومجهزة بأدوات علمية متقدمة. الهدف الأساسي لـ Curiosity هو تحديد ما إذا كان المريخ قد وفر ظروفًا بيئية مناسبة للحياة الميكروبية. وقد حققت اكتشافات رائدة، بما في ذلك الأدلة على وجود البحيرات القديمة ووجود الجزيئات العضوية.

4. المثابرة روفر:

أحدث إضافة إلى عائلة مركبات المريخ هي المركبة الجوالة Perseverance، التي هبطت على المريخ في فبراير 2021. وهي المركبة الجوالة الأكثر تقدمًا حتى الآن، وتحمل أحدث الأدوات والتكنولوجيا. تتمثل مهمة المثابرة في استكشاف Jezero Crater، والبحث عن علامات الحياة الميكروبية القديمة، وجمع العينات للعودة المستقبلية إلى الأرض، وإظهار التقنيات للمهام البشرية المستقبلية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي مدة عمل مركبات المريخ الجوالة عادةً؟

ج: تم تصميم مركبات المريخ الجوالة للعمل لمدة محددة، وعادةً ما يتم تحديدها بالأيام المريخية (اليوم المريخي). ومع ذلك، فإنها غالبا ما تتجاوز عمرها المتوقع. على سبيل المثال، عملت المركبتان الجوالتان سبيريت وأبورتيونيتي لعدة سنوات، متجاوزة بكثير مهمتهما الأولية التي استغرقت 90 يومًا مريخيًا.

س: ما نوع الأدوات العلمية التي تحملها المركبات الجوالة؟

ج: تم تجهيز مركبات المريخ بمجموعة متنوعة من الأدوات العلمية، بما في ذلك الكاميرات وأجهزة قياس الطيف وأجهزة الحفر وأجهزة الاستشعار البيئية. تسمح لهم هذه الأدوات بدراسة الجيولوجيا والغلاف الجوي وعلامات الحياة المحتملة على المريخ.

س: هل هناك أي خطط مستقبلية لمركبات المريخ؟

ج: نعم، لدى وكالة ناسا ووكالات الفضاء الأخرى خطط طموحة لمركبات المريخ المستقبلية. ستهدف المركبة الفضائية روزاليند فرانكلين القادمة التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية ومهمة عودة عينات المريخ التابعة لناسا إلى جمع عينات من المريخ وإعادتها إلى الأرض لتحليلها بشكل مفصل.

مصادر:

– ناسا: Mars.nasa.gov

- وكالة الفضاء الأوروبية: esa.int