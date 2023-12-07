ملخص:

أرسلت وكالة ناسا العديد من الروبوتات إلى المريخ على مر السنين لاستكشاف الكوكب الأحمر وجمع بيانات قيمة. أحد أكثر الروبوتات شهرة هو Mars Rover، والذي لعب دورًا حاسمًا في فهمنا للمريخ. تقدم هذه المقالة نظرة عامة على الروبوتات المختلفة التي أرسلتها وكالة ناسا إلى المريخ، ومهامها، والاكتشافات المهمة التي حققتها.

ما هو الروبوت الذي أرسلته ناسا إلى المريخ؟

أرسلت وكالة ناسا العديد من الروبوتات إلى المريخ لدراسة الكوكب وجمع البيانات العلمية. أبرز وأنجح الروبوت الذي أرسلته وكالة ناسا هو المريخ روفر. إن Mars Rover عبارة عن سلسلة من المركبات الآلية المصممة لاستكشاف سطح المريخ وإجراء التجارب.

روفرز المريخ:

1. نزيل: كانت سوجورنر أول مهمة ناجحة للمريخ روفر أطلقتها وكالة ناسا في عام 1996 كجزء من مهمة مارس باثفايندر. لقد كانت مركبة جوالة صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية واستكشفت سطح المريخ لمدة 83 يومًا. قدمت سوجورنر معلومات قيمة حول تكوين الصخور والتربة على المريخ.

2. الروح والفرصة: الروح والفرصة هما مركبتان جوالتان تم إطلاقهما في عام 2003 كجزء من مهمة Mars Exploration Rover. تم تصميم هذه المركبات الجوالة لدراسة جيولوجيا المريخ ومناخه. عملت سبيريت حتى عام 2010، في حين واصلت أوبورتيونيتي مهمتها حتى عام 2018، مسجلة رقما قياسيا لأطول مسافة مقطوعة على كوكب آخر.

3. الفضول: تم إطلاق كيوريوسيتي، المعروف أيضًا باسم مختبر علوم المريخ، في عام 2011 وهو أكثر المركبات الجوالة تقدمًا التي تم إرسالها إلى المريخ. وهو مجهز بمجموعة واسعة من الأدوات العلمية لدراسة بيئة المريخ، بما في ذلك الجيولوجيا والمناخ وإمكانات دعم الحياة الميكروبية. لا يزال كيوريوسيتي قيد التشغيل ويستمر في تقديم بيانات قيمة.

4. عزيمة: أُطلقت مركبة بيرسيفيرانس، أحدث مهمة للمريخ روفر، في يوليو 2020 وهبطت بنجاح على المريخ في فبراير 2021. وهي مصممة لاستكشاف Jezero Crater، وهو قاع بحيرة قديم، والبحث عن علامات الحياة الميكروبية السابقة. تم تجهيز المثابرة بأدوات متقدمة، بما في ذلك أداة الحفر لجمع عينات الصخور لإعادتها إلى الأرض في المستقبل.

الاكتشافات الرئيسية:

حققت مركبات Mars Rovers العديد من الاكتشافات المهمة، مما أدى إلى تطوير فهمنا للمريخ. تشمل بعض الاكتشافات الرئيسية ما يلي:

- دليل على وجود مياه في الماضي على المريخ، مما يشير إلى إمكانية السكن على الكوكب.

– التعرف على المعادن والتكوينات الصخرية المختلفة، مما يوفر نظرة ثاقبة للتاريخ الجيولوجي للمريخ.

– الكشف عن جزيئات عضوية، مما يشير إلى إمكانية وجود حياة سابقة أو حاضرة على المريخ.

– ملاحظات العواصف الترابية والظروف الجوية والأنماط المناخية على كوكب الأرض.

أسئلة وأجوبة:

س: كم من الوقت تستغرق مركبة المريخ الجوالة للوصول إلى المريخ؟

ج: يختلف وقت سفر مركبة Mars Rover للوصول إلى المريخ اعتمادًا على نافذة الإطلاق والمهمة المحددة. في المتوسط، تستغرق مركبة Mars Rover حوالي 7 إلى 9 أشهر للسفر من الأرض إلى المريخ.

س: كيف يتم التحكم في مركبات المريخ الجوالة؟

ج: يتم التحكم في مركبات المريخ الجوالة عن بعد من الأرض. يرسل علماء ومهندسو ناسا الأوامر إلى المركبات الفضائية من خلال سلسلة من أقمار الاتصالات التي تدور حول المريخ. تقوم العربات الجوالة بعد ذلك بتنفيذ هذه الأوامر وإرسال البيانات إلى الأرض.

س: ما الهدف من إرسال الروبوتات إلى المريخ؟

ج: إن إرسال الروبوتات إلى المريخ يسمح للعلماء باستكشاف سطح الكوكب ودراسة جيولوجيته ومناخه والبحث عن علامات الحياة الماضية أو الحالية. توفر هذه المهام بيانات قيمة لفهم تاريخ المريخ وصلاحيته المحتملة للسكن، بالإضافة إلى تمهيد الطريق للاستكشاف البشري في المستقبل.

مصادر:

– ناسا: https://www.nasa.gov/

– برنامج استكشاف المريخ: https://mars.nasa.gov/