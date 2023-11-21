ما هي نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم يصابون بكوفيد؟

ما هي نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين يصابون بفيروس كورونا؟

مع استمرار جائحة كوفيد-19 في التأثير على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، قدم تطوير اللقاحات وتوزيعها بصيص من الأمل. أثبتت اللقاحات فعاليتها في الوقاية من الأمراض الخطيرة والاستشفاء والوفاة الناجمة عن الفيروس. ومع ذلك، غالبًا ما تُطرح أسئلة بشأن النسبة المئوية للأفراد الملقحين الذين ما زالوا يصابون بكوفيد-19. دعونا نتعمق في هذا الموضوع ونستكشف بعض الأسئلة الشائعة.

ما هو تعريف "المطعم"؟

في سياق فيروس كوفيد-19، يشير مصطلح "التطعيم" إلى الأفراد الذين تلقوا الجرعات الموصى بها من لقاح كوفيد-19، وفقًا للإرشادات المقدمة من قبل السلطات الصحية.

ما هي نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين أصيبوا بكوفيد-19؟

في حين أن لقاحات كوفيد-19 تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالعدوى، إلا أنه لا يزال من الممكن حدوث حالات اختراق. وفقًا لبيانات من دراسات ووكالات صحية مختلفة، فإن نسبة الأفراد الذين تم تطعيمهم والذين يصابون بفيروس كورونا منخفضة نسبيًا. وبشكل عام، تتراوح النسبة من أقل من 19% إلى حوالي 1%، اعتمادًا على عوامل مثل فعالية اللقاح، والتركيبة السكانية السكانية، وانتشار المتغيرات.

لماذا لا يزال بعض الأشخاص الذين تم تطعيمهم يصابون بكوفيد-19؟

لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100%، ويمكن أن تحدث حالات اختراق بسبب عوامل مختلفة. وتشمل هذه العوامل ضعف المناعة بمرور الوقت، وظهور متغيرات جديدة قد تتهرب جزئيًا من حماية اللقاح، والاختلافات الفردية في الاستجابة المناعية. ومع ذلك، حتى في الحالات المتقدمة، يكون الأفراد الذين تم تطعيمهم أقل عرضة للإصابة بمرض شديد أو الحاجة إلى دخول المستشفى مقارنة بأولئك الذين لم يتلقوا التطعيم.

هل جميع حالات الاختراق متشابهة؟

يمكن أن تختلف حالات الاختراق في شدتها. قد يعاني بعض الأفراد من أعراض خفيفة أو لا تظهر عليهم أي أعراض، بينما قد يصاب آخرون بمرض أكثر خطورة. ومع ذلك، فإن الخطر الإجمالي للإصابة بمرض شديد أقل بكثير بين الأفراد المحصنين مقارنة بأولئك غير المطعمين.

في الختام

في حين أنه من الممكن حدوث حالات اختراق لـCOVID-19 بين الأفراد الذين تم تطعيمهم، إلا أن النسبة تظل منخفضة نسبيًا. وتستمر اللقاحات في لعب دور حاسم في الحد من انتشار الفيروس وحماية الأفراد من الإصابة بأمراض خطيرة. من المهم اتباع إرشادات الصحة العامة، بما في ذلك ارتداء الأقنعة، وممارسة نظافة اليدين بشكل جيد، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حتى بعد التطعيم، لتقليل خطر الإصابة بالعدوى.