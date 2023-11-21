ما هي نسبة الأشخاص الذين لم يصابوا بكوفيد؟

مع استمرار جائحة كوفيد-19 في التأثير على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، هناك سؤال واحد يطرح غالبًا: ما هي نسبة الأشخاص الذين لم يصابوا بالفيروس؟ في حين أنه من الصعب تحديد رقم دقيق، فإن العديد من الدراسات والمسوحات توفر بعض الأفكار حول نسبة السكان الذين لم يتأثروا بالفيروس.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، اعتبارًا من أكتوبر 2021، تشير التقديرات إلى أن حوالي 15٪ من سكان العالم قد أصيبوا بفيروس كورونا (COVID-19). وهذا يعني أن حوالي 85% من الأشخاص لم يصابوا بالفيروس. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الأرقام يمكن أن تختلف بشكل كبير بين البلدان والمناطق بسبب الاختلافات في القدرة على الاختبار، وأنظمة الإبلاغ، وتدابير الاحتواء.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف يتم حساب النسبة المئوية للأشخاص الذين لم يصابوا بكوفيد-19؟

ج: يتم حساب النسبة المئوية للأشخاص الذين لم يصابوا بكوفيد-19 عن طريق طرح النسبة المئوية للحالات المؤكدة من 100%. على سبيل المثال، إذا كانت نتيجة اختبار 15% من السكان إيجابية للفيروس، فإن 100% - 15% = 85% من الأشخاص لم يصابوا بكوفيد-19.

س: لماذا يصعب تحديد النسبة المئوية الدقيقة للأشخاص الذين لم يصابوا بكوفيد-19؟

ج: يعد تحديد النسبة المئوية الدقيقة للأشخاص الذين لم يصابوا بكوفيد-19 أمرًا صعبًا بسبب عدة عوامل. وتشمل هذه الاختلافات في القدرة على الاختبار والاستراتيجيات عبر المناطق المختلفة، وقلة الإبلاغ عن الحالات، والعدوى بدون أعراض التي لا يتم اكتشافها، والطبيعة الديناميكية للوباء.

س: هل نسبة الأشخاص الذين لم يصابوا بكوفيد-19 تعني أنهم محصنون؟

ج: لا، نسبة الأشخاص الذين لم يصابوا بكوفيد-19 لا تعني بالضرورة أنهم محصنون ضد الفيروس. إنه يشير ببساطة إلى أنهم لم يصابوا بالعدوى حتى نقطة القياس. ويمكن اكتساب المناعة عن طريق التطعيم أو الإصابة السابقة، لكن مدة ومستوى الحماية يختلف بين الأفراد.

س: هل ستتغير النسبة المئوية للأشخاص الذين لم يصابوا بكوفيد-19 بمرور الوقت؟

ج: نعم، ستتغير النسبة المئوية للأشخاص الذين لم يصابوا بكوفيد-19 بمرور الوقت مع استمرار انتشار الفيروس والتأثير على مجموعات سكانية مختلفة. يمكن لعوامل مثل حملات التطعيم، وظهور متغيرات جديدة، وتدابير الصحة العامة أن تؤثر على نسبة الأشخاص الذين يظلون غير مصابين.

في الختام، على الرغم من صعوبة تحديد رقم دقيق، تشير التقديرات إلى أن حوالي 85% من سكان العالم لم يصابوا بعدوى كوفيد-19. ومع ذلك، من الضروري الاستمرار في اتباع إرشادات الصحة العامة، مثل التطعيم وارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي، لحماية أنفسنا والآخرين من الفيروس.