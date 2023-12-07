ما الذي يقتل الخنافس اليابانية؟

ملخص:

الخنافس اليابانية، المعروفة أيضًا باسم الخنافس الآسيوية، هي حشرات مفيدة تساعد في السيطرة على أعداد حشرات المن. ومع ذلك، يمكن أن تكون بعض العوامل ضارة لبقائهم على قيد الحياة. يستكشف هذا المقال التهديدات المختلفة التي يمكن أن تقتل الخنافس اليابانية، بما في ذلك المبيدات الحشرية ودرجات الحرارة القصوى والحيوانات المفترسة والأمراض. كما أنه يوفر نظرة ثاقبة حول كيفية حماية هذه الحشرات المفيدة والحفاظ على صحة سكان الخنفساء.

ما الذي يقتل الخنفساء اليابانية؟

الخنفساء اليابانية، المعروفة علميًا باسم Harmonia axyridis، هي خنافس صغيرة موطنها آسيا ولكن تم إدخالها إلى أجزاء كثيرة من العالم كعامل مكافحة بيولوجي ضد حشرات المن. على الرغم من أنها مرنة بشكل عام، إلا أن هناك عدة عوامل يمكن أن تكون قاتلة لهذه الخنافس:

1. مبيدات حشرية: يمكن أن يكون استخدام المبيدات الكيماوية في الحدائق أو الحقول الزراعية أو حتى في المنازل شديد السمية للخنافس. لا تقتل هذه المبيدات الآفات المستهدفة فحسب، بل تضر أيضًا بالحشرات المفيدة مثل الخنفساء. من الضروري اختيار طرق مكافحة الآفات العضوية والصديقة للبيئة لحماية الخنافس والحشرات المفيدة الأخرى.

2. حرارة قصوى: الخنافس اليابانية عرضة لدرجات الحرارة القصوى. يمكن أن يكون الشتاء المتجمد أو الصيف الحارق قاتلاً لهذه الحشرات. تبحث الخنافس عن مأوى أثناء الظروف الجوية القاسية، لكن التقلبات المفاجئة في درجات الحرارة أو التعرض لفترات طويلة لدرجات الحرارة القصوى يمكن أن يؤدي إلى زوالها.

3. الحيوانات المفترسة: تحتوي الخنافس على عدد قليل من الحيوانات المفترسة الطبيعية، بما في ذلك الطيور والعناكب وبعض الحشرات. تتغذى هذه الحيوانات المفترسة على الخنافس ويمكن أن تقلل أعدادها بشكل كبير. تستخدم الخنفساء ألوانها الزاهية كآلية دفاع، لتحذير الحيوانات المفترسة من عدم استساغتها أو سميتها.

4. الأمراض: مثل أي كائن حي آخر، فإن الخنافس أيضًا عرضة للأمراض. أحد الأمراض الشائعة التي تصيب الخنافس هو مرض البوفيريا باسيانا، وهي عدوى فطرية يمكن أن تكون قاتلة. يمكن أن تعاني الخنفساء أيضًا من الالتهابات الفيروسية أو الأمراض البكتيرية أو الإصابة الطفيلية، مما قد يؤدي إلى إضعافها أو قتلها.

كيفية حماية الخنفساء اليابانية؟

لضمان بقاء ورفاهية الخنافس اليابانية، خذ في الاعتبار التدابير التالية:

1. تجنب المبيدات الكيماوية: اختر الطرق الطبيعية لمكافحة الآفات مثل إدخال الحشرات المفيدة أو استخدام الصابون المبيد للحشرات أو ممارسة الزراعة المصاحبة لردع الآفات دون الإضرار بالخنافس.

2. إنشاء موائل صديقة للخنفساء: توفير الموائل المناسبة للخنافس من خلال زراعة مجموعة متنوعة من النباتات المزهرة التي تجذب حشرات المن، مصدر غذائها الأساسي. من الطبيعي أن تنجذب الخنافس إلى هذه المناطق.

3. توفير المأوى: قم بإنشاء ملاجئ للخنافس عن طريق وضع أكوام صغيرة من الصخور أو جذوع الأشجار أو حتى بيوت الخنفساء في حديقتك. توفر هذه الهياكل الحماية أثناء الظروف الجوية القاسية.

4. تجنب إزعاج الخنافس السباتية: خلال أشهر الشتاء، تدخل الخنافس في سبات في مجموعات. تجنب إزعاج هذه المجموعات لمنع الإجهاد غير الضروري أو الإضرار بالحشرات.

من خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكنك المساهمة في الحفاظ على الخنافس اليابانية وضمان استمرار دورها في السيطرة على أعداد حشرات المن، وتعزيز النظام البيئي الصحي.

التعاريف:

– المن: حشرة صغيرة ماصة للنسغ يمكن أن تسبب ضرراً للنباتات.

– المكافحة البيولوجية: استخدام الأعداء الطبيعيين مثل الخنافس لمكافحة الآفات.

– العدوى الفطرية: عدوى تسببها الفطريات، مثل Beauveria bassiana، والتي يمكن أن تصيب الخنافس.

مصادر:

– برنامج الإدارة المتكاملة للآفات على مستوى الولاية بجامعة كاليفورنيا. (اختصار الثاني). سيدة خنفساء الآسيوية.

- وزارة الزراعة في الولايات المتحدة. (اختصار الثاني). خنفساء يابانية.