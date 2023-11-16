رؤى جديدة حول تكوين أورانوس ونبتون: محاكاة بعثات المركبات الفضائية المستقبلية

تلقي دراسة جديدة الضوء على تركيبة كوكبي أورانوس ونبتون، وتكشف عن اختلافات مهمة عن نظيريهما العملاقين الغازيين، المشتري وزحل. اتخذت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) زمام المبادرة لتكرار الظروف الجوية لهؤلاء العمالقة الجليديين من أجل محاكاة ما ستواجهه المركبة الفضائية المستقبلية عند دخولها.

يتكون أورانوس ونبتون، مثل كوكب المشتري وزحل، بشكل أساسي من الهيدروجين والهيليوم. ومع ذلك، فإن تركيزات الميثان الخاصة بها، على الرغم من أنها منخفضة نسبيًا بنسبة 2.3% و1.5% على التوالي، إلا أنها أعلى بكثير مما واجهته المركبة الفضائية غاليليو وكاسيني عند دخول الغلاف الجوي للمشتري وزحل. توجد غازات أخرى في الغلاف الجوي لأورانوس ونبتون بكميات ضئيلة.

في حين أن تمويل وجدوى مهمة مركبة فضائية إلى أورانوس أو نبتون لا يزال غير مؤكد، فمن المرجح أن تأخذ وكالة ناسا زمام المبادرة في أي مهام مستقبلية، حيث تعرب وكالة الفضاء الأوروبية عن رغبتها في المشاركة.

ولجمع رؤى قيمة، أجرت وكالة الفضاء الأوروبية تجارب في نفق T6 Stalker Tunnel للبلازما التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في جامعة أكسفورد وأنفاق الرياح البلازما في جامعة شتوتغارت. ومن خلال إطلاق غازات مناسبة على جسم صلب، يهدف الباحثون إلى تكرار الظروف التي قد تواجهها المركبة الفضائية المستقبلية عند دخول الغلاف الجوي لأورانوس أو نبتون. قدمت الأجواء المحاكاة الناتجة بيانات مهمة.

ومن الجدير بالذكر أن أورانوس ونبتون يعتقد أنهما يحتويان على محيطات عملاقة من السوائل فوق الحرجة. ومع ذلك، فإن المجسات المرسلة لاستكشاف هذه الكواكب ستواجه ضغوطًا ودرجات حرارة عالية، مما يستلزم وجود نظام حماية حراري قوي. وأكد عالم وكالة الفضاء الأوروبية لويس والبوت على أهمية مرافق الاختبار القادرة على إعادة إنتاج الظروف الجوية والسرعات المعنية.

على الرغم من أن فريق البحث لم يصل بعد إلى السرعة المدارية المطلوبة للدخول إلى أورانوس أو نبتون، إلا أنهم حققوا تقدمًا كبيرًا من خلال دفع البلازما عبر المسبار النموذجي بسرعة 19 كم/ثانية (43,000 ميل في الساعة). كشفت هذه التجارب أنه حتى الكميات الصغيرة من الميثان تغير طيف الإشعاع الذي يحدث أثناء الدخول.

تساهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة برؤى قيمة حول الأجواء المعقدة وتركيبات أورانوس ونبتون، مما يمهد الطريق لمهمات المركبات الفضائية المستقبلية لكشف أسرار هؤلاء العمالقة الجليديين البعيدين.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي الاختلافات الرئيسية بين أورانوس ونبتون والمشتري وزحل؟

ج: لدى أورانوس ونبتون اختلافات تركيبية مهمة عن كوكب المشتري وزحل، لكنهما متشابهان تمامًا. في حين أن العمالقة الغازية الأربعة تتكون بشكل أساسي من الهيدروجين والهيليوم، فإن تركيزات الميثان في أورانوس ونبتون أعلى بمقدار 3-8 مرات من تلك التي واجهتها المركبات الفضائية التي تدخل كوكب المشتري وزحل.

س: من المرجح أن يقود بعثات المركبات الفضائية المستقبلية إلى أورانوس أو نبتون؟

ج: في المستقبل القريب، من المتوقع أن تتولى وكالة ناسا قيادة البعثات إلى أورانوس أو نبتون، حيث تعرب وكالة الفضاء الأوروبية عن اهتمامها بالمشاركة.

س: ما هي التحديات التي تواجهها المركبات الفضائية عند دخول الغلاف الجوي لأورانوس ونبتون؟

ج: ستتعرض المركبة الفضائية لضغوط ودرجات حرارة عالية عند دخول الغلاف الجوي لأورانوس ونبتون، مما يتطلب نظام حماية حراري عالي الأداء ليتحمل لفترة زمنية مفيدة.

س: ماذا كشفت التجارب التي أجرتها وكالة الفضاء الأوروبية؟

ج: لقد كررت التجارب الظروف الجوية وسرعات دخول أورانوس أو نبتون. لقد أثبتوا أنه حتى الكميات الصغيرة من الميثان تغير طيف الإشعاع بشكل كبير مقارنة بالظروف التي يهيمن عليها الهيدروجين والكربون.

س: ما هي الآفاق المستقبلية لبعثات المركبات الفضائية إلى أورانوس ونبتون؟

ج: في حين أن التمويل والجدوى لا يزالان غير مؤكدين، فإن الأبحاث التي تجريها وكالة الفضاء الأوروبية وغيرها من التطورات العلمية تساهم برؤى قيمة تمهد الطريق لمهمات المركبات الفضائية المحتملة في المستقبل.