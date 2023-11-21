ما هي مهمة وول مارت ورؤيتها؟

لدى Walmart، أكبر متاجر التجزئة في العالم، مهمة ورؤية واضحة توجه عملياتها واستراتيجياتها. من خلال التركيز على توفير منتجات وخدمات بأسعار معقولة للعملاء، تهدف Walmart إلى تحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم. دعونا نلقي نظرة فاحصة على مهمة ورؤية Walmart وما يعنيه بالنسبة للشركة وعملائها.

الهدف:

تتمثل مهمة Walmart في "توفير أموال الناس حتى يتمكنوا من العيش بشكل أفضل". يعكس بيان المهمة هذا التزام الشركة بتقديم أسعار وقيمة منخفضة لعملائها. من خلال توفير منتجات بأسعار معقولة، يهدف Walmart إلى مساعدة الأشخاص على توسيع ميزانياتهم وتحسين نوعية حياتهم. تقع هذه المهمة في صميم نموذج أعمال Walmart وتؤثر على عملياتها اليومية.

رؤية:

تتمثل رؤية Walmart في أن تكون "أفضل بائع تجزئة في قلوب وعقول المستهلكين والموظفين". يؤكد بيان الرؤية هذا على هدف الشركة المتمثل في كونها الخيار المفضل لكل من العملاء والموظفين. تسعى Walmart جاهدة لخلق تجربة تسوق إيجابية تبني الثقة والولاء بين عملائها. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الشركة إلى أن تكون صاحب العمل المفضل، مما يوفر بيئة عمل داعمة وشاملة.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف تقوم وول مارت بمهمتها؟

ج: تحقق Walmart مهمتها من خلال الاستفادة من نطاقها الهائل وقوتها الشرائية للتفاوض على أسعار أقل مع الموردين. وهذا يسمح للشركة بتقديم المنتجات بأسعار تنافسية، مما يجعلها في متناول العملاء.

س: كيف تحقق وول مارت رؤيتها؟

ج: تحقق Walmart رؤيتها من خلال التركيز على رضا العملاء ومشاركة الموظفين. تستثمر الشركة في التدريب على خدمة العملاء، وتحسينات المتجر، والتقنيات المبتكرة لتعزيز تجربة التسوق. بالإضافة إلى ذلك، يقدم Walmart العديد من المزايا للموظفين وفرصًا للنمو والتطوير.

س: هل تتوافق مهمة Walmart ورؤيتها مع ممارساتها التجارية؟

ج: نعم، تتوافق مهمة Walmart ورؤيتها مع ممارساتها التجارية. ويتجلى التزام الشركة بالأسعار المنخفضة ورضا العملاء في عملياتها اليومية. تبحث Walmart باستمرار عن طرق لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف، مما يعود بالنفع على عملائها في نهاية المطاف.

في الختام، فإن مهمة Walmart المتمثلة في توفير أموال الناس ورؤيتها لتكون أفضل بائع تجزئة تعكس تفاني الشركة في تقديم منتجات بأسعار معقولة وخدمة عملاء استثنائية. من خلال الحفاظ على وفائها بمهمتها ورؤيتها، تواصل Walmart ريادتها في صناعة البيع بالتجزئة، حيث تخدم ملايين العملاء في جميع أنحاء العالم.