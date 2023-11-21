ما هي قيم شركة وول مارت؟

وول مارت، شركة البيع بالتجزئة متعددة الجنسيات، معروفة بحضورها الهائل في السوق العالمية. مع أكثر من 11,000 متجر في 27 دولة، أصبحت الشركة اسمًا مألوفًا. ولكن ما الذي يميز وول مارت عن منافسيها؟ أحد العوامل الرئيسية التي تحدد نجاح Walmart هو التزامها القوي بقيم الشركة.

الالتزام تجاه العملاء: تضع Walmart عملائها في مركز كل ما تفعله. وتسعى الشركة جاهدة لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة، مما يضمن حصول العملاء على أفضل قيمة مقابل أموالهم. ينعكس نهج Walmart الذي يركز على العملاء في مجموعة منتجاتها الواسعة ومواقع المتاجر الملائمة وخدمة العملاء الاستثنائية.

احترام الأفراد: تؤمن وول مارت بمعاملة كل فرد باحترام وكرامة. تمتد هذه القيمة إلى كل من عملائها وشركائها. تعزز الشركة بيئة عمل شاملة ومتنوعة، حيث يشعر الجميع بالتقدير والتمكين. تدعم Walmart أيضًا العديد من المبادرات المجتمعية، مما يدل على التزامها بإحداث تأثير إيجابي على المجتمع.

نسعى جاهدين للتميز: Walmart ملتزم بالتحسين المستمر والابتكار. تسعى الشركة باستمرار إلى إيجاد طرق لتعزيز عملياتها وسلسلة التوريد والتكنولوجيا لتقديم خدمة أفضل لعملائها. تشجع Walmart شركائها على تبني عقلية النمو والمشاركة بنشاط في سعي الشركة لتحقيق التميز.

النزاهة: تعمل Walmart بأعلى المعايير الأخلاقية. تلتزم الشركة بممارسة الأعمال بأمانة وشفافية ونزاهة. تتوقع Walmart من شركائها الالتزام بهذه المبادئ في جميع تفاعلاتهم، مما يضمن الحفاظ على الثقة والنزاهة في جميع أنحاء المنظمة.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف تعطي Walmart الأولوية لعملائها؟

ج: تعطي Walmart الأولوية لعملائها من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات بأسعار معقولة، وضمان مواقع متاجر ملائمة، وتوفير خدمة عملاء استثنائية.

س: كيف يعمل Walmart على تعزيز التنوع والشمول؟

ج: تعمل Walmart على تعزيز بيئة عمل شاملة من خلال احتضان التنوع ومعاملة كل فرد باحترام وكرامة. تدعم الشركة بنشاط المبادرات المجتمعية المختلفة لتعزيز الشمولية.

س: كيف يسعى وول مارت لتحقيق التميز؟

ج: إن Walmart ملتزم بالتحسين المستمر والابتكار. تسعى الشركة باستمرار إلى إيجاد طرق لتعزيز عملياتها وسلسلة التوريد والتكنولوجيا لتقديم خدمة أفضل لعملائها.

س: كيف تضمن Walmart النزاهة في ممارساتها التجارية؟

ج: تعمل Walmart بأعلى المعايير الأخلاقية، وتمارس الأعمال بأمانة وشفافية ونزاهة. وتتوقع الشركة من شركائها الالتزام بهذه المبادئ في جميع تفاعلاتهم.