ما هي قاعدة وول مارت 10 أقدام؟

تشتهر شركة Walmart، شركة البيع بالتجزئة المتعددة الجنسيات، بالتزامها بتقديم خدمة عملاء ممتازة. أحد المبادئ الأساسية التي تم تدريب موظفي وول مارت على اتباعها هي "قاعدة الـ 10 أقدام". تشجع هذه القاعدة الموظفين على الاعتراف ومساعدة العملاء الذين يقتربون منهم على بعد 10 أقدام. ولكن ما الذي تستلزمه هذه القاعدة بالضبط، ولماذا هي مهمة جدًا لشركة Walmart؟

تعد قاعدة الـ 10 أقدام مفهومًا بسيطًا يتطلب من موظفي Walmart إجراء اتصال بصري وتحية وتقديم المساعدة لأي عميل يأتي على بعد 10 أقدام منهم. تنطبق هذه القاعدة على جميع الموظفين، بغض النظر عن مناصبهم داخل الشركة. سواء كنت أمين صندوق أو مخزنًا أو مديرًا، فمن المتوقع منك التفاعل مع العملاء وتزويدهم بتجربة تسوق إيجابية.

من خلال تطبيق قاعدة الـ 10 أقدام، تهدف Walmart إلى خلق بيئة ترحيبية ومفيدة لعملائها. إنه يضمن أن يشعر العملاء بالتقدير والاهتمام، مما قد يؤثر بشكل كبير على رضاهم العام عن المتجر. تساعد هذه القاعدة أيضًا Walmart على تمييز نفسها عن منافسيها من خلال التأكيد على أهمية خدمة العملاء الشخصية.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف تفيد قاعدة الـ 10 أقدام العملاء؟

ج: تضمن قاعدة الـ 10 أقدام حصول العملاء على الاهتمام والمساعدة الفوريين من موظفي Walmart، مما يعزز تجربة التسوق الخاصة بهم ويجعلهم يشعرون بالتقدير.

س: هل قاعدة الـ 10 أقدام إلزامية لجميع موظفي Walmart؟

ج: نعم، تعد قاعدة الـ 10 أقدام جزءًا أساسيًا من تدريب خدمة العملاء في Walmart، ومن المتوقع أن يتبعها جميع الموظفين.

س: هل تنطبق قاعدة الـ 10 أقدام على التسوق عبر الإنترنت؟

ج: تركز قاعدة الـ 10 أقدام في المقام الأول على التفاعلات داخل المتجر. ومع ذلك، تؤكد Walmart أيضًا على تقديم خدمة عملاء ممتازة في تجربة التسوق عبر الإنترنت.

س: كيف تقوم Walmart بتدريب موظفيها على قاعدة الـ 10 أقدام؟

ج: تدمج Walmart قاعدة الـ 10 أقدام في برامجها لتدريب الموظفين، والتي تتضمن سيناريوهات لعب الأدوار وورش عمل لخدمة العملاء.

في الختام، فإن قاعدة الـ 10 أقدام الخاصة بـ Walmart هي مبدأ خدمة العملاء الذي يتطلب من الموظفين الاعتراف ومساعدة العملاء الذين يقتربون منهم على بعد 10 أقدام. من خلال تطبيق هذه القاعدة، تهدف Walmart إلى إنشاء تجربة تسوق إيجابية وشخصية لعملائها. بفضل التزامها بخدمة العملاء الاستثنائية، تواصل Walmart إعطاء الأولوية لرضا المتسوقين.