ماذا يسمى الفيروس الجديد؟

في الأشهر الأخيرة، استحوذ فيروس جديد على اهتمام العالم، مما أثار قلقا واسع النطاق ودفع الجهود العالمية لاحتواء انتشاره. هذا الفيروس الجديد، المسمى رسميًا SARS-CoV-2، هو المسؤول عن المرض المعروف باسم COVID-19. تم التعرف على تفشي هذا الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019، وأصبح منذ ذلك الحين وباءً عالميًا.

ما هو السارس-CoV-2؟

ينتمي SARS-CoV-2 إلى عائلة من الفيروسات تسمى الفيروسات التاجية، والتي من المعروف أنها تسبب أمراض الجهاز التنفسي لدى البشر. يأتي اسم "الفيروس التاجي" من المسامير التي تشبه التاج والتي تبرز من سطح الفيروس عند رؤيتها تحت المجهر. ترتبط هذه السلالة بالذات، SARS-CoV-2، ارتباطًا وثيقًا بالفيروس المسؤول عن تفشي متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) في 2002-2003.

ما هو COVID-19؟

كوفيد-19 هو المرض الذي يسببه فيروس SARS-CoV-2. يشير الاختصار إلى "مرض فيروس كورونا 2019"، ويشير إلى العام الذي تم فيه التعرف عليه لأول مرة. يؤثر هذا المرض في المقام الأول على الجهاز التنفسي ويمكن أن تتراوح أعراضه من أعراض خفيفة، مثل الحمى والسعال، إلى ضيق التنفس الشديد وفشل الأعضاء. يمكن أن يكون خطيرًا بشكل خاص على كبار السن والأفراد الذين يعانون من حالات صحية أساسية.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف ينتشر الفيروس؟

ج: ينتشر الفيروس في المقام الأول من خلال الرذاذ التنفسي عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتحدث. ويمكن أن ينتشر أيضًا عن طريق لمس الأسطح أو الأشياء الملوثة بالفيروس ثم لمس الوجه.

س: ما هي أعراض مرض كوفيد-19؟

ج: تشمل الأعراض الشائعة الحمى والسعال وضيق التنفس والتعب وآلام الجسم والتهاب الحلق وفقدان حاستي التذوق أو الشم. ومع ذلك، قد يكون بعض الأفراد بدون أعراض أو يعانون من أعراض خفيفة.

س: كيف يمكنني حماية نفسي؟

ج: من الضروري ممارسة النظافة الجيدة، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وارتداء قناع في الأماكن العامة، والحفاظ على مسافة جسدية عن الآخرين، وتجنب التجمعات الكبيرة. يعد اتباع الإرشادات والتوصيات الصادرة عن السلطات الصحية أمرًا ضروريًا.

س: هل يوجد لقاح؟

ج: نعم، تم تطوير العديد من اللقاحات والترخيص باستخدامها في حالات الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وتجري حملات التطعيم على مستوى العالم للمساعدة في السيطرة على انتشار الفيروس.

وفي الختام، فإن الفيروس الجديد SARS-CoV-2 هو المسؤول عن المرض المعروف باسم COVID-19. من الضروري البقاء على اطلاع بآخر التطورات، واتباع الإرشادات الموصى بها، وإعطاء الأولوية للصحة الشخصية والعامة للتخفيف من تأثير هذا الوباء العالمي.