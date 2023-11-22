ما هو الفرق بين وول مارت وول مارت؟

في تحول مفاجئ للأحداث، ظهر في السوق عملاقان للبيع بالتجزئة بنفس الاسم، مما تسبب في ارتباك بين المستهلكين. تجد شركة Walmart، شركة البيع بالتجزئة الأمريكية المتعددة الجنسيات المعروفة، نفسها الآن تتقاسم الأضواء مع كيان آخر يحمل نفس الاسم. ولكن ما هو الفرق بالضبط بين هذين الكيانين وول مارت؟ دعونا نتعمق في التفاصيل.

شركة وول مارت:

أول شركة وول مارت وأكثرها شهرة هي شركة البيع بالتجزئة الشهيرة التي أسسها سام والتون في عام 1962. يقع مقرها الرئيسي في بنتونفيل، أركنساس، تدير شركة وول مارت شبكة واسعة من محلات السوبر ماركت ومتاجر الخصم ومحلات البقالة في جميع أنحاء العالم. وهي معروفة بمجموعتها الواسعة من المنتجات وأسعارها التنافسية وحضورها الواسع عبر الإنترنت وخارجها.

شركة وول مارت:

يعد Walmart الثاني لاعبًا جديدًا نسبيًا في السوق. شركة Walmart هي شركة تكنولوجيا كندية تقدم منصة مبتكرة للتجارة الإلكترونية. وتهدف إلى إحداث ثورة في صناعة البيع بالتجزئة من خلال توفير تجربة تسوق سلسة عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول. في حين أنها تشترك في نفس اسم شركة التجزئة الأمريكية العملاقة، فإن شركة Walmart Inc. هي كيان مستقل لا ينتمي إلى شركة Walmart Corporation.

أسئلة وأجوبة:

س: هل هناك علاقة بين شركة Walmart وشركة Walmart Inc.؟

ج: لا، Walmart Corporation وWalmart Inc. هما كيانان منفصلان ليس لهما أي صلة أو انتماء.

س: هل يمكنني التسوق في كل من Walmart Corporation وWalmart Inc.؟

ج: نعم، يمكنك التسوق في كلا الكيانين. تدير شركة Walmart متاجر فعلية، بينما تقدم شركة Walmart Inc. منصة للتسوق عبر الإنترنت.

س: هل المنتجات والأسعار هي نفسها في كلا كياني Walmart؟

ج: قد تختلف عروض المنتجات وأسعارها بين Walmart Corporation وWalmart Inc. ومن المستحسن مراجعة الموقع الإلكتروني لكل كيان أو زيارة المتاجر الخاصة به للحصول على معلومات دقيقة.

س: هل تخطط شركة Walmart Inc. لتوسيع عملياتها؟

ج: باعتبارها شركة تكنولوجية متنامية، تخطط شركة Walmart Inc.‎ لتوسيع عملياتها والوصول إلى المزيد من العملاء في المستقبل.

في الختام، في حين أن كلا الكيانين يشتركان في اسم "Walmart"، إلا أنهما متميزان ومنفصلان عن بعضهما البعض. شركة وول مارت هي شركة التجزئة العملاقة الراسخة، في حين أن شركة وول مارت هي شركة تكنولوجيا كندية تهدف إلى إحداث ثورة في صناعة البيع بالتجزئة من خلال منصتها عبر الإنترنت. لذا، في المرة القادمة التي تسمع فيها شخصًا يذكر Walmart، تأكد من توضيح Walmart الذي يشير إليه، حيث أن الفرق بين الاثنين كبير.