ما هو ملف تعريف شركة وول مارت؟

وول مارت، أكبر متاجر التجزئة في العالم، هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات تدير سلسلة من محلات السوبر ماركت، ومتاجر الخصم، ومحلات البقالة. تأسست شركة Walmart في عام 1962 على يد سام والتون، وقد نمت لتصبح قوة عالمية لها تواجد في 27 دولة وأكثر من 11,000 متجر حول العالم. من خلال مقرها الرئيسي في بنتونفيل، أركنساس، توظف Walmart أكثر من 2.3 مليون موظف على مستوى العالم، مما يجعلها واحدة من أكبر أرباب العمل في القطاع الخاص في العالم.

نظرة عامة على الشركة:

تعمل Walmart تحت لافتات مختلفة، بما في ذلك Walmart Supercenter وWalmart Neighborhood Market وSam's Club. تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك البقالة والملابس والإلكترونيات والسلع المنزلية والمزيد. كما أنها تقدم خدمات مثل الصيدلية والخدمات المالية والترفيه الرقمي من خلال منصتها عبر الإنترنت.

القيم المؤسسية:

تتمثل مهمة Walmart في توفير أموال الناس حتى يتمكنوا من العيش بشكل أفضل. تلتزم الشركة بتزويد عملائها بأسعار منخفضة، وتقديم مجموعة واسعة من المنتجات، وضمان تجربة تسوق مريحة. يركز Walmart أيضًا على الاستدامة، بهدف الوصول إلى مستوى الصفر من النفايات، والعمل باستخدام طاقة متجددة بنسبة 100%، وبيع المنتجات التي تدعم الناس والبيئة.

أسئلة وأجوبة:

1. كم عدد متاجر وول مارت الموجودة؟

تدير Walmart أكثر من 11,000 متجرًا حول العالم، بما في ذلك لافتاتها المتنوعة مثل Walmart Supercenter وWalmart Neighborhood Market وSam's Club.

2. كم عدد الموظفين لدى وول مارت؟

توظف وول مارت أكثر من 2.3 مليون موظف على مستوى العالم، مما يجعلها واحدة من أكبر أرباب العمل في القطاع الخاص في العالم.

3. أين يقع المقر الرئيسي لشركة وول مارت؟

يقع المقر الرئيسي لشركة وول مارت في بنتونفيل، أركنساس، الولايات المتحدة.

4. ما هي المنتجات التي يقدمها وول مارت؟

يقدم Walmart مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك البقالة والملابس والإلكترونيات والسلع المنزلية والمزيد. كما يقدم خدمات متنوعة مثل الصيدلية والخدمات المالية والترفيه الرقمي.

في الختام، تعد Walmart شركة تجزئة عالمية عملاقة تتمتع بحضور واسع ومجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. بفضل التزامها بالأسعار المنخفضة والراحة والاستدامة، تواصل Walmart ريادتها في صناعة البيع بالتجزئة.