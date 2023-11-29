ما هو أكبر حوض السمك في العالم؟

عندما يتعلق الأمر باستكشاف عجائب العالم تحت الماء، لا شيء يضاهي التجربة المذهلة لزيارة حوض السمك. تتيح لنا هذه المنشآت الرائعة مشاهدة جمال وتنوع الحياة البحرية عن قرب، مما يخلق تجربة غامرة تأسر قلوب الصغار والكبار على حد سواء. في حين أن هناك العديد من أحواض السمك الرائعة المنتشرة في جميع أنحاء العالم، غالبًا ما يطرح سؤال واحد: ما هو أكبر حوض أسماك في العالم؟ في هذه المقالة، سوف نتعمق في هذا الموضوع الرائع، ونقدم منظورًا جديدًا حول الموضوع ونلقي الضوء على بعض الحقائق الأقل شهرة.

لتحديد أكبر حوض مائي في العالم، يجب أن نأخذ في الاعتبار عوامل مختلفة، مثل إجمالي حجم المياه، وحجم الخزان، وتنوع الأنواع الموجودة بداخله. أحد المتنافسين البارزين على هذا اللقب هو حوض أسماك جورجيا، الواقع في أتلانتا، جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية. يتميز هذا الحوض بإجمالي حجم مياه مثير للإعجاب يزيد عن 10 ملايين جالون، وهو موطن لمجموعة واسعة من الحياة البحرية، بما في ذلك أسماك قرش الحوت والحيتان البيضاء وأشعة مانتا. يتيح معرض Ocean Voyager الضخم، الذي يتميز بنافذة عرض عملاقة، للزوار مشاهدة هذه المخلوقات المهيبة في بيئتها الطبيعية.

منافس آخر جدير بالملاحظة هو مملكة محيط تشيميلونج، الواقعة في هينجكين، تشوهاى، الصين. مع إجمالي حجم مياه مذهل يبلغ حوالي 12.9 مليون جالون، يحمل هذا الحوض الرقم القياسي لأكبر خزان مائي في العالم. ويمتد خزانها الرئيسي، المعروف باسم معرض قرش الحوت، على 39.6 مليون لتر (10.5 مليون جالون) وهو موطن للعديد من أسماك قرش الحوت، إلى جانب عدد كبير من الأنواع البحرية الأخرى. إن الحجم الهائل لهذا المعرض مذهل حقًا، حيث يوفر للزوار تجربة لا مثيل لها.

في حين أن حوض أسماك جورجيا ومملكة محيط تشيميلونج رائعان بلا شك، فمن الضروري أن نذكر أحواض السمك البارزة الأخرى التي تساهم في عظمة العالم تحت الماء. يتميز أكواريوم دبي مول، الواقع في دولة الإمارات العربية المتحدة، بلوحة عرض ضخمة من الأكريليك يمتد عرضها لأكثر من 32 مترًا (105 قدمًا)، مما يسمح للزوار بالتعجب من مجموعة واسعة من الحياة البحرية. بالإضافة إلى ذلك، يعرض حوض أسماك أوكيناوا تشوراومي في اليابان جمال البحار المحيطة بأوكيناوا، حيث يضم العديد من أسماك قرش الحوت ويقدم نظرة فريدة على النظام البيئي البحري في المنطقة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو أكبر حوض أسماك من حيث حجم الماء الإجمالي؟

ج: يحمل حوض أسماك جورجيا في أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية، لقب أكبر حجم إجمالي للمياه، حيث يزيد عن 10 ملايين جالون.

س: ما هو الحوض الذي يحتوي على أكبر خزان؟

ج: تضم مملكة شيميلونج للمحيطات في مدينة تشوهاي بالصين أكبر خزان للأحياء المائية في العالم، بسعة تبلغ حوالي 39.6 مليون لتر (10.5 مليون جالون).

س: هل هناك أي أحواض سمك بارزة إلى جانب الأكبر منها؟

ج: بالتأكيد! كما يشتهر أكواريوم دبي مول في الإمارات العربية المتحدة وأكيناوا تشوراومي أكواريوم في اليابان بمعارضهما الرائعة والحياة البحرية المتنوعة.

وفي الختام، فإن العالم محظوظ لأنه موطن للعديد من أحواض السمك غير العادية، حيث يقدم كل منها لمحة فريدة عن عالم آسر تحت الماء. في حين أن حوض أسماك جورجيا ومملكة تشيميلونج للمحيطات يحملان حاليًا ألقاب أكبر حجم إجمالي للمياه وحجم الخزان، على التوالي، فمن المهم أن نتذكر أن الحجم ليس المقياس الوحيد لعظمة حوض السمك. إن الجمال والتنوع والقيمة التعليمية التي توفرها هذه المؤسسات تجعلها جميعًا تستحق الاستكشاف والتقدير. لذا، سواء وجدت نفسك واقفًا أمام نافذة عرض ضخمة أو معجبًا بالحركات الدقيقة لفرس البحر، خذ لحظة لتقدير عجائب العالم تحت الأمواج.