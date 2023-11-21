ما هي قاعدة الـ 10 أقدام في وول مارت؟

تشتهر Walmart، وهي أكبر متاجر التجزئة في العالم، منذ فترة طويلة بنهجها الذي يركز على العملاء. إحدى الاستراتيجيات الرئيسية التي تستخدمها الشركة لتعزيز تجربة العملاء هي تطبيق "قاعدة الـ 10 أقدام". هذه القاعدة، التي أصبحت مرادفة لالتزام Walmart بالخدمة الاستثنائية، تتطلب من الموظفين الاعتراف ومساعدة أي عميل على بعد 10 أقدام منهم.

تعد قاعدة الـ 10 أقدام مفهومًا بسيطًا لكنه قوي يهدف إلى ضمان عدم مرور أي عميل دون أن يلاحظه أحد أو الشعور بالتجاهل أثناء التسوق في Walmart. ويشجع الموظفين على أن يكونوا استباقيين في التعامل مع العملاء وتقديم المساعدة وتلبية احتياجاتهم. من خلال الالتزام بهذه القاعدة، يهدف Walmart إلى خلق بيئة ترحيبية ومفيدة للمتسوقين، وتعزيز تجربة التسوق الإيجابية.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف تعمل قاعدة الـ 10 أقدام؟

ج: تتطلب قاعدة الـ 10 أقدام من موظفي Walmart التواصل البصري والترحيب وتقديم المساعدة لأي عميل على بعد 10 أقدام منهم. يمكن أن يشمل ذلك الإجابة على الأسئلة أو تقديم التوجيهات أو المساعدة في توصيات المنتج.

س: لماذا تمتلك Walmart قاعدة الـ 10 أقدام؟

ج: تعتقد Walmart أن خدمة العملاء الاستثنائية أمر بالغ الأهمية لبناء ولاء العملاء ورضاهم. تضمن قاعدة الـ 10 أقدام أن يشعر كل عميل بالتقدير ويتلقى المساعدة التي يحتاجها، مما يعزز تجربة التسوق الشاملة الخاصة به.

س: هل تنطبق قاعدة الـ 10 أقدام على جميع موظفي Walmart؟

ج: نعم، تنطبق قاعدة الـ 10 أقدام على جميع الموظفين، بغض النظر عن مناصبهم أو أقسامهم داخل المتجر. من الصرافين إلى المخزنين، من المتوقع أن يلتزم كل موظف بهذه القاعدة ويعطي الأولوية لمشاركة العملاء.

س: كيف تفيد قاعدة الـ 10 أقدام العملاء؟

ج: تضمن قاعدة الـ 10 أقدام حصول العملاء على الاهتمام والمساعدة الفوريين عند الحاجة. إنه يزيل الإحباط الناتج عن البحث عن المساعدة أو الشعور بالتجاهل، مما يجعل تجربة التسوق أكثر ملاءمة ومتعة.

س: هل قاعدة الـ 10 أقدام فريدة من نوعها بالنسبة إلى Walmart؟

ج: في حين أن تجار التجزئة الآخرين قد يكون لديهم إرشادات مماثلة لخدمة العملاء، فقد أصبحت قاعدة الـ 10 أقدام مرادفة لالتزام Walmart بالخدمة الاستثنائية. لقد كان حجر الزاوية في نهج الشركة الذي يركز على العملاء لسنوات عديدة.

في الختام، فإن قاعدة الـ 10 أقدام في وول مارت هي استراتيجية لخدمة العملاء تتطلب من الموظفين الاعتراف ومساعدة أي عميل على بعد 10 أقدام منهم. من خلال تنفيذ هذه القاعدة، تهدف Walmart إلى خلق بيئة ترحيبية ومفيدة، مما يضمن أن يشعر كل عميل بالتقدير ويتلقى المساعدة التي يحتاجها.