ما هو أكبر من وول مارت؟

في عالم البيع بالتجزئة، هناك عدد قليل من الأسماء التي لها وزن كبير مثل Walmart. بفضل متاجرها المترامية الأطراف ومجموعة منتجاتها الواسعة وحضورها العالمي، أصبح عملاق البيع بالتجزئة مرادفًا للحجم والحجم. ومع ذلك، هناك عدد قليل من الكيانات التي يمكن أن تدعي أنها أكبر من وول مارت في جوانب معينة. دعونا نستكشف بعض هذه الكيانات الأكبر من الحياة وكيفية مقارنتها بعملاق البيع بالتجزئة.

أمازون: عملاق التجارة الإلكترونية

عندما يتعلق الأمر بالبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، فإن أمازون هي المهيمنة. تأسست شركة أمازون على يد جيف بيزوس في عام 1994، ونمت بشكل كبير لتصبح أكبر سوق عبر الإنترنت في العالم. مع مجموعة واسعة من المنتجات، وخيارات التسليم السريع، ومجموعة الخدمات المتزايدة باستمرار، أحدثت أمازون ثورة في طريقة تسوق الناس. غالبًا ما تتجاوز قيمتها السوقية، التي تقيس القيمة الإجمالية للأسهم القائمة للشركة، قيمة وول مارت، مما يجعلها أكبر بائع تجزئة في العالم بهذا المقياس.

علي بابا: مركز التجارة الإلكترونية الصيني

وفي حين تهيمن أمازون على مساحة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت على مستوى العالم، فإن علي بابا تتمتع بمكانة مماثلة في الصين. أسسها جاك ما في عام 1999، ونمت شركة علي بابا لتصبح مجموعة من منصات التجارة الإلكترونية، وخدمات الحوسبة السحابية، وأنظمة الدفع الرقمية. ومن خلال أسواقها مثل Taobao وTmall، أصبحت Alibaba هي المنصة التي يقصدها ملايين المستهلكين الصينيين. من حيث إجمالي حجم البضائع السنوي (GMV)، الذي يقيس القيمة الإجمالية للسلع المباعة على المنصة، فإن علي بابا تتفوق باستمرار على وول مارت.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي القيمة السوقية؟

ج: القيمة السوقية، والتي يشار إليها غالبًا باسم القيمة السوقية، هي القيمة الإجمالية للأسهم القائمة للشركة. ويتم حسابه عن طريق ضرب سعر السهم الحالي في إجمالي عدد الأسهم القائمة. يتم استخدام القيمة السوقية لتحديد حجم وقيمة الشركة.

س: ما هو إجمالي حجم البضائع (GMV)؟

ج: إجمالي حجم البضائع هو مقياس يستخدم في التجارة الإلكترونية لقياس القيمة الإجمالية للسلع المباعة على منصة خلال فترة زمنية محددة. وهي تشمل قيمة جميع المنتجات المباعة، بغض النظر عما إذا كانت المنصة نفسها تمتلك ملكية البضائع أو تعمل كوسيط بين المشترين والبائعين.

في الختام، في حين أن Walmart لا تزال عملاقًا للبيع بالتجزئة، إلا أن هناك كيانات تتفوق عليها في جوانب معينة. وتهيمن أمازون على مساحة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت على مستوى العالم، في حين تحتل شركة علي بابا موقعا مماثلا في الصين. وقد استفادت هذه الشركات من التكنولوجيا والابتكار للوصول إلى مستويات غير مسبوقة من النجاح، مما أظهر الطبيعة المتطورة باستمرار لصناعة البيع بالتجزئة.