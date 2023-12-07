ملخص:

الخنافس الدجالة، والمعروفة أيضًا باسم خنافس السيدة الآسيوية، هي نوع من الخنافس تشبه إلى حد كبير الخنافس الأصلية الموجودة في أمريكا الشمالية. على الرغم من أنها قد تبدو متشابهة، إلا أن الخنافس الدجال يمكن أن تكون مصدر إزعاج بسبب عادتها في غزو المنازل وإطلاق رائحة نفاذة عند إزعاجها. تهدف هذه المقالة إلى تقديم فهم متعمق للخنافس المحتالة وخصائصها وسلوكها وكيفية التعامل معها بفعالية.

ما هي الخنفساء الدجال؟

الخنافس الدجالة، والمعروفة علميًا باسم Harmonia axyridis، موطنها الأصلي آسيا ولكن تم إدخالها إلى أمريكا الشمالية كعامل مكافحة بيولوجية لمكافحة حشرات المن في الحقول الزراعية. تشبه هذه الخنافس الخنافس المحلية إلى حد كبير، ولكن هناك بعض الاختلافات الرئيسية التي يمكن أن تساعد في التعرف عليها. تتمتع الخنافس الدجالة بشكل مقبب أكثر، ويمكن أن يختلف لونها من الأصفر إلى البرتقالي إلى الأحمر، وغالبًا ما تحتوي على بقع سوداء متعددة على أغطية أجنحتها. من ناحية أخرى، تميل الخنافس المحلية إلى أن تكون أكثر استدارة، ولها لون أحمر مع بقع سوداء، وأقل عدوانية.

السلوك والعادات

تُعرف الخنافس المحتالة بسلوكها الجماعي، خاصة خلال فصل الخريف. مع انخفاض درجات الحرارة، يبحثون عن مأوى في المنازل والمباني وغيرها من الهياكل لقضاء فصل الشتاء. غالبًا ما يؤدي هذا السلوك إلى تجمع أعداد كبيرة من الخنافس في العلية وفراغات الجدران والمناطق المحمية الأخرى. عند إزعاجها أو تهديدها، تطلق الخنفساء الدجالة سائلًا أصفر اللون ذو رائحة كريهة من مفاصل أرجلها، مما قد يؤدي إلى تلطيخ الأسطح وتسبب رائحة كريهة.

التعامل مع الخنافس المحتالة

في حين أن الخنافس الدجال يمكن أن تكون مصدر إزعاج، فمن المهم التعامل معها بعناية وتجنب سحقها أو سحقها، لأن هذا يمكن أن يطلق رائحتها. فيما يلي بعض الطرق الفعالة للتعامل مع الخنافس المحتالة:

1. الوقاية: قم بإغلاق الشقوق والشقوق الموجودة في الجزء الخارجي من منزلك لمنع دخول الخنافس. قم بتركيب شاشات على النوافذ والأبواب لإبقائها خارج المنزل.

2. التنظيف بالمكنسة الكهربائية: استخدم مكنسة كهربائية ذات خرطوم طويل لامتصاص الخنافس. قم بإفراغ كيس المكنسة الكهربائية أو العلبة على الفور لمنعهم من الهروب.

3. الإزالة المادية: اجمع الخنافس بلطف باستخدام فرشاة ناعمة أو مكنسة وأطلقها للخارج بعيدًا عن منزلك.

4. المكافحة الكيميائية: إذا كانت الإصابة شديدة، استشر خدمة مكافحة الآفات المهنية لمناقشة خيارات العلاج الآمنة والفعالة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: هل الخنافس الدجال ضارة للإنسان؟

ج: الخنافس الدجالة ليست ضارة للإنسان، ولكن رائحتها ووجودها يمكن أن يكون مصدر إزعاج.

س: هل يمكن أن تعض الخنافس الدجالة؟

ج: على الرغم من أن الخنافس الدجال يمكنها أن تعض، إلا أنها نادرًا ما تفعل ذلك وتكون لدغاتها غير ضارة بشكل عام.

س: هل الخنافس الدجالة مفيدة بأي شكل من الأشكال؟

ج: الدعسوقة الدجالة مفيدة في الحقول الزراعية حيث تتغذى على حشرات المن وهي آفات مدمرة. إلا أن سلوكهم الجماعي وغزوهم للمنازل يجعلهم مصدر إزعاج.

س: كيف يمكنني التمييز بين الخنافس الدجالة والخنافس المحلية؟

ج: الخنافس الدجال لها شكل مقبب، ويمكن أن يختلف لونها من الأصفر إلى البرتقالي إلى الأحمر، وغالبًا ما تحتوي على بقع سوداء متعددة على أغطية أجنحتها. تميل الخنافس المحلية إلى أن تكون أكثر استدارة، ولها لون أحمر مع بقع سوداء، وأقل عدوانية.

مصادر:

– امتداد جامعة مينيسوتا : الامتداد.umn.edu

– جامعة كنتاكي كلية الزراعة والأغذية والبيئة : entomology.ca.uky.edu