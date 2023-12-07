ملخص:

الروبوتات المجسمة هي آلات مصممة لتشبه وتقليد الخصائص والسلوكيات البشرية. غالبًا ما تكون هذه الروبوتات مجهزة بميزات تشبه الإنسان مثل الرأس والأطراف وتعبيرات الوجه. وهي مبرمجة للتفاعل مع البشر وأداء المهام التي تتطلب قدرات تشبه قدرات الإنسان. يستكشف هذا المقال مثالاً للروبوت المجسم وتطبيقاته في مختلف المجالات.

ما هو مثال الروبوت المجسم؟

أحد الأمثلة البارزة على الروبوت المجسم هو Pepper، الذي طورته شركة SoftBank Robotics. بيبر هو روبوت شبيه بالبشر مصمم للتفاعل مع البشر بطريقة طبيعية وبديهية. يبلغ طول بيبر حوالي 4 أقدام، وله جسم أبيض مستدير مع شاشة تشبه الكمبيوتر اللوحي على صدره. وهو مزود بكاميرات وميكروفونات وأجهزة استشعار تمكنه من إدراك بيئته والاستجابة لها.

يسمح التصميم المجسم لـ Pepper بالمشاركة في التفاعلات الاجتماعية، والتعرف على المشاعر الإنسانية، وتكييف سلوكه وفقًا لذلك. يمكنه إجراء المحادثات والإجابة على الأسئلة وتقديم معلومات حول مجموعة واسعة من المواضيع. بفضل عيونه وإيماءاته المعبرة، يستطيع Pepper نقل المشاعر وإنشاء شعور بالتواصل مع البشر.

تطبيقات الروبوتات المجسمة:

لقد وجدت الروبوتات المجسمة مثل بيبر تطبيقات في مجالات مختلفة، بما في ذلك:

1. خدمة العملاء: غالبًا ما يتم استخدام Pepper في بيئات البيع بالتجزئة لتحية العملاء وتقديم معلومات حول المنتجات والمساعدة في التسوق. إن قدرتها على المشاركة في المحادثات الطبيعية وفهم المشاعر الإنسانية تعزز تجربة العملاء.

2. التعليم: يتم استخدام الروبوتات المجسمة بشكل متزايد في البيئات التعليمية لمساعدة المعلمين وإشراك الطلاب. يمكنهم توفير تجارب تعليمية مخصصة، وتعليم الطلاب، وتسهيل الدروس التفاعلية.

3. الرعاية الصحية: يتم استخدام الروبوتات مثل Pepper في مرافق الرعاية الصحية لتوفير المرافقة للمرضى ومراقبة العلامات الحيوية وتقديم تذكيرات بشأن الأدوية أو التمارين الروتينية. يمكنهم أيضًا المساعدة في جلسات العلاج والمساعدة في تخفيف الشعور بالوحدة لدى كبار السن.

4. البحث والتطوير: تلعب الروبوتات المجسمة دورًا حاسمًا في البحث والتطوير، لا سيما في مجال التفاعل بين الإنسان والروبوت. إنها تمكن العلماء من دراسة السلوك البشري والعواطف والديناميات الاجتماعية، مما يؤدي إلى التقدم في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س: هل يمكن للروبوتات المجسمة أن تحل محل البشر في وظائف معينة؟

ج: في حين أن الروبوتات المجسمة يمكنها أداء مهام معينة، إلا أنها ليست مصممة لتحل محل البشر بالكامل. وتهدف إلى مساعدة وتعزيز القدرات البشرية بدلاً من استبدال العمال البشريين.

س: هل الروبوتات المجسمة قادرة على الشعور بالعواطف؟

ج: يمكن للروبوتات المجسمة مثل Pepper التعرف على المشاعر البشرية والاستجابة لها، لكنها لا تمتلك مشاعر حقيقية في حد ذاتها. تعتمد قدرتهم على فهم العواطف على الخوارزميات وأجهزة الاستشعار المبرمجة.

س: كيف تتعلم الروبوتات المجسمة قدراتها وتحسنها؟

ج: تتعلم الروبوتات المجسمة من خلال مجموعة من الخوارزميات المبرمجة مسبقًا وتقنيات التعلم الآلي. يمكنهم جمع البيانات من التفاعلات مع البشر واستخدامها لتحسين استجاباتهم وسلوكياتهم بمرور الوقت.

س: هل هناك أي مخاوف أخلاقية مرتبطة بالروبوتات المجسمة؟

ج: إن تطوير واستخدام الروبوتات المجسمة يثير اعتبارات أخلاقية، مثل المخاوف المتعلقة بالخصوصية، والإزاحة المحتملة للوظائف، والتأثير على العلاقات الإنسانية. وتتطلب هذه المخاوف دراسة وتنظيما متأنيين.

مصادر:

– روبوتات سوفت بنك: https://www.softbankrobotics.com/emea/en/pepper

- "الروبوتات المجسمة: الروبوتات الاجتماعية للتفاعل البشري" بقلم إف. فيريرا، وأ. بايفا، وآر. برادا.