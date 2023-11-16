أهم الابتكارات التقنية لعام 2023: الاحتفال بالفائزين بمنتج العام!

بعد حفل توزيع جوائز مثير في لندن، ما Hi-Fi؟ يسرّنا أن نعلن عن الفائزين بجوائز منتج العام المرتقبة لعام 2023. تُكرم هذه الجوائز أفضل المنتجات عبر مختلف الفئات التي نالت أعلى الثناء من الخبراء والمستهلكين على حدٍ سواء. دعونا نلقي نظرة على بعض الفائزين والتكنولوجيا المتطورة التي أكسبتهم ألقابهم المرموقة.

سوني تفوز بالعديد من الجوائز:

سيطرت شركة Sony على الأمسية، حيث حصلت على خمس جوائز لمنتج العام. حصل مكبر الصوت HT-A7000 Dolby Atmos على فوز ثلاثي، في حين نال جهاز العرض VPL-XW5000ES 4K إعجاب لجنة التحكيم. تميزت سماعات الرأس اللاسلكية WF-C700N بأدائها وقيمتها الاستثنائية. كما حصلت شركة Sony أيضًا على جائزة أفضل منتج تلفزيوني لهذا العام من خلال جهاز A80L OLED، كما ترك مضخم الصوت المنزلي TA-AN1000 انطباعًا دائمًا.

عودة Arcam إلى الأضواء:

حققت شركة Arcam عودة مظفرة، حيث فازت بجائزتي منتج العام مع مشغل الأقراص المضغوطة CD5 ومكبر الصوت الاستريو A5. وقد أبهر كلا المنتجين فريق المراجعة بأدائهما المتميز، مما يمثل إنجازًا كبيرًا للعلامة التجارية.

كامبريدج أوديو وسونوس شاين:

لم يفز جهاز بث الموسيقى MXN10 من Cambridge Audio بجائزة منتج العام فحسب، بل حصل أيضًا على جائزة القراء، مما يوضح شعبيته بين المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، دخل جهاز البث CXN (V2) في مسابقة What Hi-Fi المرموقة؟ قاعة الشهرة. حصلت شركة Sonos، المعروفة بأنظمتها متعددة الغرف، على جائزة منتج العام لمكبرات الصوت اللاسلكية الاستثنائية.

Røde وPro-Ject Impress:

أحدثت شركة Røde تأثيرًا ملحوظًا من خلال سماعات الرأس السلكية NTH-100، مما أكسبها جائزة منتج العام في تلك الفئة. واصلت Pro-Ject نجاحها مقارنة بالعام السابق مع القرص الدوار Debut Pro، متجاوزة المنافسة الهائلة من العلامات التجارية الأخرى.

المميزات الأخرى:

حصلت شركة Bowers & Wilkins على جائزة منتج العام في فئة مكبرات الصوت الثابتة مع مكبراتها الرائعة 607 S3. نالت مكبرات الصوت الأرضية Q Acoustics 5040 إعجاب الحكام بدرجة كافية لتحتل المركز الأول، في حين نالت SA-C600 من شركة Technics التقدير لأنظمتها المتكاملة. حصلت تقنية Micro Lens Array من LG Display على جائزة أفضل ابتكار لهذا العام، حيث دفعت حدود OLED وقدمت صورًا استثنائية.

انتصار أبل الثلاثي:

أحدثت شركة Apple تأثيرًا بفوزها بثلاث جوائز في عام 2023. فاز iPhone 15 Pro Max بجائزة منتج العام في فئة الهواتف الذكية، وتميز تلفزيون Apple 4K في سوق بث الفيديو، وتفوق الجيل العاشر من Apple iPad كأفضل اختيار للأجهزة اللوحية .

يجسد الفائزون بجائزة منتج العام قمة الابتكار التكنولوجي والتميز. تهانينا لجميع العلامات التجارية المستحقة على إنجازاتهم المتميزة!

أسئلة وأجوبة

ما هي جوائز منتج العام؟

جوائز منتج العام من What Hi-Fi؟ الاحتفال بالمنتجات الأفضل أداءً عبر مختلف فئات التكنولوجيا، وإظهار الابتكار التكنولوجي والتميز.

من فاز بأكبر عدد من الجوائز في عام 2023؟

برزت شركة Sony باعتبارها الفائز الأكبر، حيث حصلت على خمس جوائز لمنتج العام عبر فئات مختلفة.

ما هي العلامات التجارية التي حققت عودة كبيرة؟

حازت شركة Arcam على جائزتي أفضل منتج لهذا العام، مما يمثل عودتها إلى الأضواء بعد تقديم مجموعة جديدة من أجهزة hi-fi المنفصلة.

ما هي بعض المنتجات البارزة؟

كانت مكبرات الصوت 607 S3 من Bowers & Wilkins، ومكبرات الصوت الأرضية 5040 من Q Acoustics، وتقنية Micro Lens Array من LG Display، من بين المنتجات البارزة التي لفتت انتباه الحكام.

هل فازت أبل بأي جوائز؟

نعم، حصلت شركة Apple على ثلاث جوائز في عام 2023، حيث فازت في فئات الهواتف الذكية وأجهزة بث الفيديو والأجهزة اللوحية.

المصدر: ما هاي فاي؟ (عنوان URL للنطاق)