دراسة تكشف كيف تكيفت أذرع الرئيسيات لتسلق الأشجار

وفي دراسة حديثة، اكتشف العلماء أن تشريح القردة وأسلاف الإنسان الأوائل يشير إلى أنهم طوروا مفاصل مرنة للكتف والكوع لمواجهة تأثيرات الجاذبية عند تسلق الأشجار. ويعتقد الباحثون أن هذا التكيف استمر مع انتقال البشر الأوائل إلى الموائل العشبية، مما منحهم القدرة على البحث عن الطعام والصيد والدفاع. قد توفر النتائج نظرة ثاقبة للخطوات التطورية التي أدت إلى المشي البشري بشكل مستقيم واستخدام أيديهم في المهارات الحركية الدقيقة، مثل الحرف اليدوية واستخدام الأدوات. وقد نشر هذا البحث في مجلة الجمعية الملكية للعلوم المفتوحة.

جاء الإلهام للدراسة من مشاهدة مقاطع فيديو للشمبانزي والمانغابي الهادئ، وهي قرود العالم القديم. عند تحليل مقاطع الفيديو هذه، لاحظ الباحثون أنه على الرغم من قدرة كلا النوعين على تسلق الأشجار بجهد مماثل، إلا أن التسلق إلى الأسفل كان مختلفًا. وباستخدام البرمجيات المستخدمة عادة لتحليل حركات الرياضيين البشريين، وجدوا أن الشمبانزي يمدون أكتافهم ومرفقيهم فوق رؤوسهم بدرجة أكبر عند تسلق الأشجار مقارنة بالقردة الأصغر حجما.

وأكد التحليل الإضافي لعينات الهيكل العظمي أن القردة لديها مفاصل كتف على شكل كرة ومقبس، مما يسمح بنطاق أكبر من الحركة مقارنة بالقرود. بالإضافة إلى ذلك، لدى القرود مفاصل مرفقية تفتح على نطاق أوسع. البشر وأسلاف الإنسان الأوائل، مثل أرديبيثيكوس وأسترالوبيثكس، يتشاركون في تشريح الكتف والمرفق مع القرود.

ويأمل الباحثون في إجراء المزيد من الدراسات على القردة الأكبر حجمًا، مثل المندريل والبابون، لتأكيد النتائج التي توصلوا إليها. إن فهم كيفية تعامل القرود الأكبر حجمًا مع تسلق الأشجار من شأنه أن يوفر المزيد من الأفكار حول تطور هذه التكيفات.

تقدم هذه الدراسة معلومات مهمة حول تطور الرئيسيات من سكن الأشجار إلى سكن الأرض، وتسليط الضوء على كيفية تمكن أسلافنا من التنقل عبر الأشجار بطريقة يمكن التحكم فيها. كما أنه يسلط الضوء على أهمية دراسة التسلق إلى الأسفل بقدر أهمية التسلق، حيث لعب كلاهما دورًا مهمًا في تشكيل تشريح أسلافنا وسلوكهم.

مصادر:

– [الجمعية الملكية للعلوم المفتوحة] (أدخل عنوان URL)

– كلية دارتموث