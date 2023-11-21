ما هي شركات الوجبات السريعة المملوكة للصين؟

وفي السنوات الأخيرة، قامت الصين باستثمارات كبيرة في مختلف الصناعات حول العالم، بما في ذلك قطاع الوجبات السريعة. أصبحت العديد من سلاسل الوجبات السريعة المعروفة جزءًا من الشركات المملوكة للصين، مما أدى إلى تساؤلات حول تأثير وتأثير عمليات الاستحواذ هذه. دعونا نلقي نظرة فاحصة على بعض شركات الوجبات السريعة الكبرى المملوكة للصين الآن.

ماكدونالدز: تتمتع إحدى سلاسل الوجبات السريعة الأكثر شهرة على مستوى العالم، ماكدونالدز، بحضور كبير في الصين. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن ماكدونالدز تتمتع بموطئ قدم قوي في السوق الصينية، إلا أنها ليست مملوكة لشركة صينية. تتم إدارة غالبية مطاعم ماكدونالدز في الصين من قبل شريك استراتيجي، سيتيك المحدودة، وسيتيك كابيتال، وهي شركة استثمار صينية مملوكة للدولة.

بيتزا هت: بيتزا هت، وهي سلسلة بيتزا شهيرة، ليست مملوكة لشركة صينية. وهي شركة تابعة لشركة يم! براندز، شركة أمريكية للوجبات السريعة. ومع ذلك، يم! تتمتع العلامات التجارية بحضور قوي في الصين، مع وجود العديد من مواقع بيتزا هت في جميع أنحاء البلاد.

KFC: كنتاكي فرايد تشيكن، علامة تجارية أخرى معروفة تحت Yum! العلامات التجارية، ولها وجود كبير في الصين. في الواقع، تعد الصين واحدة من أكبر أسواق كنتاكي فرايد تشيكن على مستوى العالم. في حين أن كنتاكي فرايد تشيكن ليست مملوكة لشركة صينية، فإن Yum! أنشأت شركة Brands كيانًا منفصلاً يسمى Yum China Holdings لإدارة عملياتها في البلاد.

أسئلة وأجوبة:

س: هل هناك أي سلاسل وجبات سريعة كبرى مملوكة لشركات صينية؟

ج: على الرغم من عدم وجود سلاسل وجبات سريعة كبرى مملوكة بالكامل لشركات صينية، إلا أن بعض السلاسل لها حضور كبير في الصين بسبب الشراكات أو الشركات التابعة.

س: هل ماكدونالدز مملوكة للصين؟

ج: لا، ماكدونالدز ليست مملوكة لشركة صينية. ومع ذلك، لديها شراكة استراتيجية مع CITIC Limited وCITIC Capital لتشغيل مطاعمها في الصين.

س: من يملك بيتزا هت؟

ج: بيتزا هت هي شركة تابعة لشركة Yum! براندز، شركة أمريكية للوجبات السريعة. يم! تتمتع العلامات التجارية بحضور قوي في الصين، بما في ذلك العديد من مواقع بيتزا هت.

س: هل كنتاكي فرايد تشيكن مملوكة للصين؟

ج: لا، كنتاكي فرايد تشيكن ليس مملوكًا لشركة صينية. إنها علامة تجارية تحت Yum! العلامات التجارية، والتي لديها كيان منفصل يسمى Yum China Holdings لإدارة عملياتها في الصين.

في الختام، في حين أن الصين قامت باستثمارات كبيرة في مختلف الصناعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قطاع الوجبات السريعة، فإن سلاسل الوجبات السريعة الكبرى مثل ماكدونالدز وبيتزا هت وكنتاكي ليست مملوكة لشركات صينية. ومع ذلك، تتمتع هذه السلاسل بحضور قوي في الصين بسبب الشراكات أو الشركات التابعة أو الكيانات المنفصلة التي تم إنشاؤها لإدارة العمليات في البلاد.