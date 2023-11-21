ما هي العائلة التي تمتلك وول مارت؟

في عالم البيع بالتجزئة، تقف Walmart كقوة هائلة، حيث تهيمن على السوق بشبكتها الواسعة من المتاجر وتواجدها عبر الإنترنت. ولكن هل تساءلت يومًا من يملك عملاق البيع بالتجزئة هذا؟ من هي العائلة التي تقف وراء نجاح وول مارت؟ دعونا نتعمق في قصة عائلة والتون، أصحاب وول مارت.

عائلة والتون، بقيادة الراحل سام والتون، هي المالك الفخور لمتجر وول مارت. أسس سام والتون الشركة في عام 1962، حيث بدأ بمتجر واحد في روجرز، أركنساس. بفضل رؤيته المتمثلة في توفير سلع بأسعار معقولة للعملاء، نمت وول مارت بسرعة، ووسعت نطاق انتشارها في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأصبحت عالمية في النهاية.

اليوم، أصبحت ملكية عائلة والتون لشركة Walmart من خلال شركتهم القابضة، Walton Enterprises LLC. تعمل هذه الشركة بمثابة أداة استثمارية للعائلة، حيث تدير حصص ملكيتها في Walmart وغيرها من المؤسسات. في حين أن Walmart هي شركة مساهمة عامة، فإن غالبية أسهمها مملوكة لعائلة والتون.

إن ملكية العائلة لـ Walmart جعلتها واحدة من أغنى العائلات في العالم. وفقًا لمجلة فوربس، تُصنف عائلة والتون باستمرار من بين أغنى العائلات على مستوى العالم، حيث تستمد ثروتها بشكل أساسي من ممتلكاتها في وول مارت.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو حجم أسهم Walmart التي تمتلكها عائلة والتون؟

ج: تمتلك عائلة والتون ما يقرب من 50% من أسهم Walmart، مما يجعلها تمتلك أغلبية المساهمين.

س: من هم أفراد عائلة والتون الحاليين؟

ج: يشمل الأعضاء الحاليون في عائلة والتون جيم والتون، وأليس والتون، وروب والتون، وكريستي والتون.

س: ما مدى مشاركة عائلة والتون في العمليات اليومية لشركة Walmart؟

ج: على الرغم من أن عائلة والتون لا تشارك بشكل مباشر في العمليات اليومية لشركة Walmart، إلا أن لديهم ممثلين في مجلس إدارة الشركة ويلعبون دورًا مهمًا في تشكيل استراتيجية الشركة طويلة المدى.

س: هل لدى عائلة والتون أي مصالح تجارية أخرى؟

ج: نعم، قامت عائلة والتون بتنويع استثماراتها خارج وول مارت. لديهم مصالح في مختلف القطاعات، بما في ذلك العقارات والتمويل والعمل الخيري.

في الختام، فإن عائلة والتون هي المالك الفخور لشركة Walmart، حيث تتم إدارة حصتها في الملكية من خلال شركة Walton Enterprises LLC. لقد دفعت رؤيتهم وتفانيهم في توفير السلع بأسعار معقولة شركة Walmart لتصبح عملاق البيع بالتجزئة كما هي اليوم. ومع استمرار العائلة في تشكيل مستقبل الشركة، يظل تأثيرها على صناعة البيع بالتجزئة كبيرًا.