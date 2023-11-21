ما هي العائلة التي يملكها وول مارت؟

في عالم عمالقة البيع بالتجزئة، تقف Walmart شامخة باعتبارها واحدة من أكثر الشركات تأثيرًا ونجاحًا في العالم. بفضل شبكتها المترامية الأطراف من المتاجر ومجموعة واسعة من المنتجات، أصبح Walmart اسمًا مألوفًا لملايين المتسوقين. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالملكية، فإن الإجابة على السؤال "ما هي العائلة التي تمتلكها وول مارت؟" ليست واضحة كما قد يعتقد المرء.

وول مارت هي شركة مساهمة عامة، مما يعني أنها مملوكة للمساهمين الذين يملكون أسهمها. ومع ذلك، تمتلك عائلة والتون حصة كبيرة في الشركة ولعبت دورًا محوريًا في نجاحها. أسس بطريرك العائلة، سام والتون، شركة وول مارت في عام 1962، واستمر نسله في المشاركة بنشاط في عمليات الشركة.

أسئلة وأجوبة:

س: من هم أفراد عائلة والتون؟

ج: تضم عائلة والتون عدة أفراد، مثل جيم والتون، وأليس والتون، وروب والتون، وكريستي والتون، وغيرهم. هؤلاء الأفراد هم من نسل سام والتون وهم من بين أغنى الناس في العالم.

س: ما هو حجم أسهم Walmart المملوكة لعائلة والتون؟

ج: وفقًا لأحدث المعلومات المتاحة، تمتلك عائلة والتون بشكل جماعي حوالي 50% من أسهم Walmart. وهذا يجعلهم أكبر المساهمين في الشركة.

س: هل يشغل أي فرد من عائلة والتون مناصب تنفيذية في وول مارت؟

ج: على الرغم من أن عائلة والتون لا تضم ​​حاليًا أي أعضاء يعملون كمديرين تنفيذيين في Walmart، فقد شغلوا تاريخيًا مناصب رئيسية داخل الشركة. على سبيل المثال، شغل روب والتون، الابن الأكبر لسام والتون، منصب رئيس شركة وول مارت من عام 1992 إلى عام 2015.

س: هل هناك أي مساهمين رئيسيين آخرين في وول مارت؟

ج: في حين تمتلك عائلة والتون حصة كبيرة في وول مارت، هناك مساهمين رئيسيين آخرين أيضًا. ويشمل ذلك العديد من المستثمرين المؤسسيين، مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد، بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد الذين يمتلكون أسهم وول مارت.

في الختام، في حين أن وول مارت هي شركة مساهمة عامة، لا يمكن التغاضي عن نفوذ عائلة والتون وملكيتها. لقد لعبت مشاركتهم العميقة في تاريخ الشركة وحصة ملكيتها الكبيرة دورًا حاسمًا في تشكيل Walmart لتصبح قوة البيع بالتجزئة التي هي عليها اليوم.