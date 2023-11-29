ما هي الأرض من مايلز موراليس؟

العنوان: الكشف عن الكون المتعدد: أصول مايلز موراليس وأرضه

مقدمة:

مايلز موراليس، الشخصية المحبوبة في عالم مارفل، استحوذ على قلوب المعجبين في جميع أنحاء العالم. باعتباره الرجل العنكبوت في واقعه، فإنه يجلب منظورًا جديدًا للدور الأيقوني. ومع ذلك، كثيرًا ما يتساءل العديد من المعجبين عن الأرض المحددة التي ينحدر منها مايلز. في هذه المقالة، سوف نتعمق في أصول مايلز موراليس ونستكشف الخصائص الفريدة لأرضه داخل Marvel Multiverse الشاسع.

فهم الكون المتعدد:

قبل أن نتعمق في أرض مايلز موراليس، من الضروري أن نفهم مفهوم Marvel Multiverse. الكون المتعدد عبارة عن شبكة معقدة من الحقائق البديلة، ولكل منها مجموعة خاصة به من الشخصيات والأحداث والإمكانيات. توجد هذه الحقائق في وقت واحد ولكنها تختلف عن بعضها البعض، مما يسمح بوجود إصدارات متنوعة من الشخصيات المألوفة مثل Spider-Man.

مايلز موراليس: الرجل العنكبوت المطلق:

ظهر مايلز موراليس لأول مرة في سلسلة الكتب المصورة "Ultimate Fallout #4" في عام 2011. وسرعان ما أصبح مايلز، الذي ابتكره الكاتب بريان مايكل بنديس والفنانة سارة بيتشيلي، الشخصية المفضلة لدى المعجبين. ينحدر من Earth-1610، المعروف أيضًا باسم Ultimate Marvel Universe.

الأرض-1610: عالم الأعجوبة المطلق:

تم تقديم Ultimate Marvel Universe في عام 2000 كنسخة حديثة ومعاد تصورها من Marvel Universe. لقد أتاحت الفرصة للكتاب والفنانين لاستكشاف الشخصيات المألوفة في بيئة جديدة ومعاصرة. كانت Earth-1610 بمثابة الخلفية لقصة أصل مايلز موراليس والمغامرات اللاحقة.

السمات المميزة للأرض 1610:

يختلف Earth-1610 عن Marvel Universe السائد، Earth-616، بعدة طرق. أحد أهم الاختلافات هو غياب بيتر باركر الأصلي في دور Spider-Man. في هذا الواقع، يموت بيتر باركر، ويتولى مايلز موراليس العباءة ليصبح الرجل العنكبوت الجديد.

علاوة على ذلك، تتميز Earth-1610 بتمثيل أكثر تنوعًا وتعدد الثقافات لشخصياتها، مما يعكس العالم الذي نعيش فيه اليوم. وقد لاقى هذا التركيز على الشمولية والتمثيل صدى لدى القراء وساهم في زيادة شعبية مايلز موراليس.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س1: هل مايلز موراليس من نفس الأرض التي ينتمي إليها الرجل العنكبوت الأصلي، بيتر باركر؟

ج1: لا، ينحدر مايلز موراليس من Earth-1610، المعروف أيضًا باسم Ultimate Marvel Universe، والذي يختلف عن Marvel Universe السائد (Earth-616).

س2: كيف أصبح مايلز موراليس سبايدر مان؟

ج2: في Ultimate Marvel Universe، يموت بيتر باركر، الرجل العنكبوت الأصلي، بشكل مأساوي. مايلز موراليس، مستوحى من بطولة باركر، يتعرض للعض من قبل عنكبوت معزز وراثيًا ويرث قوى مماثلة. ثم يتولى عباءة Spider-Man لتكريم إرث باركر.

س3: هل هناك أي شخصيات بارزة أخرى من Earth-1610؟

ج3: نعم، قدم Earth-1610 العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الإصدارات النهائية من X-Men وAvengers وFantastic Four. لقد قدمت نظرة جديدة على هذه الشخصيات المميزة، والتي غالبًا ما تنحرف عن نظيراتها في Earth-616.

الخلاصة:

تقدم "أرض مايلز موراليس"، Earth-1610، لمسة فريدة وآسرة لأسطورة Spider-Man. بفضل تمثيلها المتنوع وسرد القصص المقنع، فقد أسرت المعجبين وعززت شخصية مايلز موراليس كجزء لا يتجزأ من عالم Marvel. مع استمرار الكون المتعدد في التوسع، يمكننا أن نتطلع إلى مزيد من الاستكشاف لأرض مايلز والحقائق الأخرى التي لا تعد ولا تحصى الموجودة داخل Marvel Multiverse.

مصادر:

– قاعدة بيانات مارفل: https://marvel.fandom.com/

– موقع Marvel.com : https://www.marvel.com/