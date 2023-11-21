ماذا يمثل وول مارت؟

لطالما كانت شركة Walmart، شركة البيع بالتجزئة المتعددة الجنسيات، اسمًا مألوفًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها. تأسست الشركة في عام 1962 على يد سام والتون، ونمت الشركة لتصبح أكبر متاجر التجزئة في العالم، حيث تدير آلاف المتاجر في جميع أنحاء العالم. ولكن ما الذي يمثله وول مارت حقًا؟ دعونا نتعمق في القيم والمبادئ الأساسية التي شكلت عملاق البيع بالتجزئة هذا.

فلسفة وول مارت:

في جوهرها، تلتزم Walmart دائمًا بتزويد العملاء بأسعار منخفضة ومجموعة واسعة من المنتجات. تدور فلسفة الشركة حول فكرة تقديم "أسعار يومية منخفضة" (EDLP) لعملائها. وهذا يعني أن Walmart يهدف إلى توفير سلع بأسعار معقولة للمستهلكين، مما يضمن قدرتهم على توفير المال في مشترياتهم اليومية.

القيم الأساسية:

تتمحور القيم الأساسية لشركة Walmart حول ثلاثة مبادئ رئيسية: احترام الأفراد، وخدمة العملاء، والسعي لتحقيق التميز. تؤمن الشركة بمعاملة موظفيها بكرامة واحترام، وتعزيز بيئة عمل إيجابية. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم Walmart بخدمة عملائها من خلال تقديم منتجات عالية الجودة وخدمة عملاء استثنائية. وأخيرًا، تلتزم الشركة بالتحسين المستمر وتسعى باستمرار إلى إيجاد طرق لتعزيز عملياتها.

المشاركة المجتمعية:

تولي Walmart أهمية كبيرة لمشاركة المجتمع ورد الجميل. ومن خلال مبادرات مختلفة، تدعم الشركة المجتمعات المحلية، بما في ذلك جهود الإغاثة في حالات الكوارث، وبرامج التعليم، ومشاريع الاستدامة البيئية. ينعكس التزام Walmart بالمسؤولية الاجتماعية في جهودها لإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي تخدمها.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو بيان مهمة وول مارت؟

ج: تتمثل مهمة Walmart في توفير أموال الناس حتى يتمكنوا من العيش بشكل أفضل.

س: كم عدد متاجر Walmart الموجودة؟

ج: اعتبارًا من عام 2021، تدير Walmart أكثر من 11,000 متجرًا حول العالم.

س: هل يبيع Walmart البقالة فقط؟

ج: لا، يقدم Walmart مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك البقالة والملابس والإلكترونيات والأدوات المنزلية والمزيد.

س: هل لدى Walmart تواجد على الإنترنت؟

ج: نعم، لدى Walmart منصة قوية عبر الإنترنت حيث يمكن للعملاء التسوق لشراء المنتجات وتسليمها إلى عتبة بابهم.

في الختام، ترمز Walmart إلى تزويد العملاء بأسعار معقولة، واحترام الأفراد، وخدمة العملاء بالتميز، ورد الجميل للمجتمع. بفضل التزامها بالأسعار المنخفضة والقيم الأساسية والمشاركة المجتمعية، أصبحت Walmart عملاقًا للبيع بالتجزئة يواصل تشكيل الصناعة.