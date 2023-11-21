ماذا قال سام والتون قبل وفاته؟

في عالم حيث غالبًا ما يكون رواد الأعمال الناجحون محبوبين لإنجازاتهم، فإن الكلمات التي يتركونها وراءهم تحمل قيمة هائلة. كان سام والتون، مؤسس وول مارت، أحد هؤلاء القادة ذوي الرؤية الذين تركوا بصمة لا تمحى على صناعة البيع بالتجزئة. ومع اقتراب حياته من نهايتها، تساءل الكثيرون عن الحكمة النهائية التي نقلها إلى من حوله. في حين أن الكلمات الدقيقة التي قالها والتون على فراش الموت لا تزال مجهولة، إلا أن إرثه وتعاليمه لا تزال تلهم الملايين.

ولد والتون في 29 مارس 1918 في كينجفيشر، أوكلاهوما، وكان له تأثير عميق على قطاع البيع بالتجزئة. أسس وول مارت في عام 1962، مع رؤية لتوفير السلع بأسعار معقولة للعملاء في المدن الصغيرة في جميع أنحاء أمريكا. ومن خلال سعيه الدؤوب لتحقيق الأسعار المنخفضة وخدمة العملاء الاستثنائية، قام بتحويل وول مارت إلى عملاق التجزئة العالمي كما هو اليوم.

خلال حياته، شارك والتون العديد من الأفكار والفلسفات التي شكلت نهج عمله. وشدد على أهمية بناء علاقات قوية مع العملاء والموردين والموظفين. مقولته الشهيرة، "هناك رئيس واحد فقط: العميل"، تلخص إيمانه بوضع العميل في قلب كل قرار.

على الرغم من عدم وجود سجل لكلمات والتون الأخيرة، إلا أن تعاليمه تستمر في توجيه الشركة التي بناها. تعكس القيم الأساسية لشركة وول مارت، والمعروفة باسم "المعتقدات الأساسية الثلاثة"، مبادئه: احترام الأفراد، وخدمة العملاء، والسعي لتحقيق التميز. وهذه القيم متأصلة بعمق في ثقافة الشركة ويؤيدها موظفوها في جميع أنحاء العالم.

أسئلة وأجوبة:

س: ما أهمية إرث سام والتون؟

ج: أحدث سام والتون ثورة في صناعة البيع بالتجزئة من خلال إنشاء Walmart، وهي شركة تعطي الأولوية للأسعار المنخفضة وخدمة العملاء الاستثنائية. ويستمر إرثه في تشكيل الطريقة التي يعمل بها تجار التجزئة اليوم.

س: ما هي القيم الأساسية لسام والتون؟

ج: كانت القيم الأساسية لسام والتون هي احترام الأفراد وخدمة العملاء والسعي لتحقيق التميز. تظل هذه القيم جزءًا لا يتجزأ من ثقافة وول مارت.

س: هل ترك سام والتون أي كلمات حكيمة أخيرة؟

ج: على الرغم من أن الكلمات الدقيقة التي قالها سام والتون قبل وفاته غير معروفة، إلا أن تعاليمه وفلسفاته تستمر في إلهام وتوجيه عمليات Walmart.

س: متى توفي سام والتون؟

ج: توفي سام والتون في 5 أبريل 1992 عن عمر يناهز 74 عامًا.

س: كيف أثر سام والتون على صناعة البيع بالتجزئة؟

ج: أحدث سام والتون ثورة في صناعة البيع بالتجزئة من خلال تقديم مفهوم الأسعار اليومية المنخفضة والتركيز على رضا العملاء. وقد أثرت استراتيجياته وفلسفاته على عدد لا يحصى من تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم.