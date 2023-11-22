ماذا كان يُطلق على لويز؟

في اكتشاف مفاجئ، تبين أن شركة Lowes لمتاجر التجزئة الشهيرة في مجال تحسين المنازل، لم تكن معروفة دائمًا باسمها الحالي. قد لا يكون العديد من العملاء على علم بالهوية السابقة للشركة، مما يضيف طبقة مثيرة للاهتمام إلى تاريخها. إذًا، ماذا كان يُطلق على لويز؟ دعونا نتعمق في الماضي ونكتشف الإجابة.

قبل أن تصبح شركة Lowes، كانت الشركة تُعرف باسم Lowe's North Wilkesboro Hardware. بدأ كل شيء في عام 1921 عندما افتتح لوسيوس سميث لوي متجرًا صغيرًا للأجهزة في شمال ويلكسبورو بولاية نورث كارولينا. وسرعان ما اكتسب المتجر سمعة طيبة بفضل خدمة العملاء الاستثنائية ومنتجاته عالية الجودة، مما أدى إلى توسعه في المدن المجاورة.

مع نمو الأعمال، خضعت لسلسلة من التحولات. في عام 1952، غيرت الشركة اسمها إلى Lowe's Building Supply لتعكس تركيزها على توفير مواد البناء. ومع ذلك، لم يتم اختصار الاسم رسميًا إلى Lowes حتى عام 1984، مع إسقاط الفاصلة العليا واعتماد علامة تجارية أكثر حداثة.

أسئلة وأجوبة:

س: لماذا قام لويز بتغيير اسمه؟

ج: كان قرار تغيير الاسم من Lowe's Building Supply إلى Lowes جزءًا من جهد تغيير العلامة التجارية لتحديث صورة الشركة وجعلها أكثر جاذبية لقاعدة أوسع من العملاء.

س: ما أهمية الفاصلة العليا في الاسم السابق؟

ج: الفاصلة العليا في لوي تمثل صيغة الملكية، مما يشير إلى أن المتجر ينتمي إلى عائلة لوي. ومع ذلك، في عملية تغيير العلامة التجارية، تمت إزالة الفاصلة العليا لإنشاء شعار أبسط وأكثر انسيابية.

س: هل هناك أي تغييرات ملحوظة أخرى في تاريخ لويز؟

ج: نعم، بالإضافة إلى تغيير الاسم، خضعت Lowes لتوسعات واستحواذات مختلفة على مر السنين. لقد أصبحت واحدة من أكبر بائعي التجزئة في مجال تحسين المنازل في الولايات المتحدة، مع متاجر في جميع أنحاء البلاد وحضور قوي عبر الإنترنت.

في الختام، Lowes، بائع التجزئة الشهير لتحسين المنازل، كان يُعرف سابقًا باسم Lowe's North Wilkesboro Hardware ولاحقًا باسم Lowe's Building Supply. كان قرار الشركة بتغيير اسمها إلى Lowes في عام 1984 بمثابة علامة فارقة في تاريخها. ومع استمرار Lowes في الازدهار وخدمة العملاء، تظل أسماؤها السابقة بمثابة شهادة على بداياتها المتواضعة ونموها الملحوظ.