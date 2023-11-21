ما هي الشركة الأكبر من أمازون؟

في عالم التجارة الإلكترونية، لطالما تم الترحيب بأمازون باعتبارها العملاق بلا منازع. بفضل مجموعة منتجاتها الواسعة وانتشارها العالمي وخدماتها المبتكرة، أحدثت الشركة ثورة في طريقة التسوق عبر الإنترنت. ومع ذلك، هناك شركة واحدة تتفوق حتى على أمازون من حيث الحجم والإيرادات: وهي Walmart.

وول مارت، شركة التجزئة الأمريكية متعددة الجنسيات، أثبتت نفسها كأكبر شركة في العالم من حيث الإيرادات. تأسست شركة Walmart في عام 1962 على يد سام والتون، وقد نمت بشكل كبير على مر السنين، ووسعت عملياتها إلى العديد من البلدان وتنوعت عروض منتجاتها. بفضل شبكتها الواسعة من المتاجر الفعلية وحضورها القوي عبر الإنترنت، تمكنت Walmart من التفوق على Amazon من حيث الإيرادات الإجمالية.

في حين تهيمن أمازون على مساحة التجارة الإلكترونية، فإن إيرادات وول مارت لا تزال أعلى بكثير بسبب نموذج أعمالها الأوسع. بالإضافة إلى سوقها عبر الإنترنت، تدير Walmart أكثر من 11,000 متجرًا حول العالم، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك البقالة والملابس والإلكترونيات والأدوات المنزلية. يمنح هذا الحضور المادي الواسع وول مارت ميزة تنافسية على أمازون، خاصة في المناطق التي لا يزال تغلغل التجارة الإلكترونية فيها في طور النمو.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف تحدد الإيرادات حجم الشركة؟

ج: الإيرادات هي مقياس رئيسي يستخدم لقياس حجم الشركة. وهو يمثل المبلغ الإجمالي للأموال التي تولدها الشركة من خلال أنشطتها التجارية، مثل مبيعات المنتجات أو الخدمات. يشير ارتفاع الإيرادات إلى نطاق أوسع من العمليات والتواجد في السوق.

س: هل لدى Walmart قيمة سوقية أكبر من أمازون؟

ج: لا، تمتلك أمازون حاليًا لقب أكبر قيمة سوقية بين الشركات المتداولة علنًا. يتم تحديد القيمة السوقية عن طريق ضرب سعر سهم الشركة بعدد الأسهم القائمة. في حين أن إيرادات وول مارت تتجاوز إيرادات أمازون، فإن سعر سهم الأخيرة وتقييمها السوقي أعلى.

س: هل Walmart مجرد بائع تجزئة غير متصل بالإنترنت؟

ج: لا، تتمتع Walmart بحضور قوي عبر الإنترنت أيضًا. استثمرت الشركة بكثافة في عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بها، بما في ذلك سوقها الإلكتروني الخاص وخدمات توصيل البقالة. شهدت مبيعات Walmart عبر الإنترنت نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مما سمح لها بالتنافس مع أمازون في الفضاء الرقمي.

في الختام، في حين أن أمازون هي بلا شك قوة مهيمنة في صناعة التجارة الإلكترونية، فإن وول مارت تتفوق عليها من حيث إجمالي الإيرادات والحجم. بفضل شبكة المتاجر الفعلية الواسعة وعروض المنتجات المتنوعة، تواصل Walmart كونها أكبر شركة في العالم، حيث تعرض قوة نموذج أعمالها المختلط الذي يجمع بين عمليات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت.