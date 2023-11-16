وعود ومخاطر العملات المشفرة: تقدم قمة Black Blockchain منظورًا فريدًا

تتميز الأجواء في قمة Black Blockchain بالحيوية، على الرغم من قلة الحضور. على الرغم من أن السمعة العامة للعملات المشفرة والمروجين لها قد عانت، إلا أن الإيمان بقوة العملات المشفرة وسلسلة الكتل في تغيير حياة السود لا يزال قوياً. وتهدف القمة إلى استكشاف كيف يمكن لهذه التكنولوجيا أن توفر التحرير المالي، ومكافحة الفقر، وتعطيل مجمع السجون الصناعي، ومعالجة الظلم البيئي، وتغذية المعارضة السياسية.

يمهد الأخ سنكلير سكينر، أحد مؤسسي القمة، المسرح بكلماته الترحيبية العاطفية. وهو يجسد روح الحركة بتاريخه في تنظيم الاحتجاجات ومشاركته في الحملات السياسية. بدأت رحلة سكينر إلى عالم العملات المشفرة عندما شهد كيفية استخدام البيتكوين لتوزيع الموارد أثناء معسكر DC Occupy. أقنعته هذه التجربة بالإمكانات الثورية للشبكات اللامركزية.

تُعد قمة Black Blockchain، التي أطلقها سكينر في عام 2018، بمثابة منصة لعشاق البيتكوين ومنشئي العملات والفنانين وممثلي الحكومة لتصور مستقبل مجتمعات السود على مستوى العالم. وقد تم تشكيلها كشبكة أمان، مما يوفر مساحة للسود للتعلم من بعضهم البعض وحماية أنفسهم من عمليات الاحتيال والاستغلال. على الرغم من النكسات مثل انهيار FTX، لا يزال سكينر متفائلًا. إنه يعترف بالمخاطر ولكنه يعتقد أن المقامرة على العملات المشفرة أمر ضروري عندما يفشل التمويل التقليدي ووادي السيليكون باستمرار في دعم الأفراد السود.

إن جاذبية العملات المشفرة بالنسبة للأميركيين السود واضحة. وهم أكثر ميلاً من نظرائهم البيض للاستثمار في العملات المشفرة واعتبارها استثماراً آمناً، على الرغم من أن المخاطر قد تكون أكبر. ومع ذلك، فإن قمة Black Blockchain تتحدى افتراض الضعف من خلال تعزيز الطاقة الصعودية وعرض أساطير حركة التشفير الأسود.

يعتبر آرثر هايز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة BitMEX، رمزًا للنجاح في الصناعة. في حين أن سمعته قد تكون مثيرة للخلاف خارج أسوار القمة، إلا أنه يحظى هنا بالتبجيل لمساهماته. يؤكد وجود شخصيات مثل هايز على مرونة وتصميم الأفراد السود في مجال العملات المشفرة.

تعد قمة Black Blockchain بمثابة تذكير بأن العملات المشفرة تحمل الوعود والمخاطر. فهو يعطي صوتًا للمجتمع الذي غالبًا ما يتم تجاهله وتهميشه في الأنظمة المالية التقليدية. من خلال التجمع معًا وتعزيز الحوار وتبادل الحكمة، تعمل القمة على تمكين الأفراد السود من التنقل في مشهد العملات المشفرة بتفاؤل حذر.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي قمة Black Blockchain؟

ج: إن قمة Black Blockchain هي حدث سنوي يهدف إلى استكشاف إمكانات تقنية التشفير وتقنية blockchain لمجتمعات السود.

س: ما هي أهداف القمة؟

ج: تركز القمة على التحرر المالي، وتخفيف حدة الفقر، وتعطيل مجمع السجون الصناعي، ومعالجة الظلم البيئي، وتأجيج المعارضة السياسية.

س: من هو الأخ سنكلير سكينر؟

ج: يعد الأخ سنكلير سكينر أحد مؤسسي القمة ومدافعًا متحمسًا عن استخدام التكنولوجيا لتمكين مجتمعات السود.

س: لماذا تعتبر العملات المشفرة جذابة للأمريكيين السود؟

ج: من المرجح أن يستثمر الأمريكيون السود في العملات المشفرة ويعتبرونها استثمارًا آمنًا، على الرغم من المخاطر التي تنطوي عليها.

س: من هو آرثر هايز؟

ج: آرثر هايز هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة BitMEX وشخصية بارزة في حركة العملات المشفرة السوداء. على الرغم من أنه مثير للجدل خارج القمة، إلا أنه يحظى باحترام كبير داخل المجتمع.