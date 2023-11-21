ما هو بنك وول مارت المال؟

في السنوات الأخيرة، قامت Walmart بتوسيع خدماتها إلى ما هو أبعد من البيع بالتجزئة، حيث تقدم مجموعة من المنتجات والخدمات المالية لعملائها. واحدة من العروض الأكثر شعبية هي Walmart MoneyCard، وهي بطاقة خصم مسبقة الدفع تتيح للمستخدمين إدارة أموالهم بسهولة. ومع ذلك، يتساءل الكثير من الناس عن البنك الذي يقف وراء الخدمات المالية التي تقدمها Walmart. دعونا نتعمق في التفاصيل.

البنك وراء Walmart MoneyCard

أبرمت Walmart شراكة مع Green Dot Corporation، وهي شركة قابضة مصرفية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، لتوفير Walmart MoneyCard. Green Dot Bank، وهي شركة تابعة لشركة Green Dot Corporation، هي الجهة المصدرة لبطاقة MoneyCard. بصفته عضوًا في FDIC (المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع)، يضمن Green Dot Bank أن الأموال المحملة على MoneyCard محمية حتى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون.

كيف تعمل بطاقة وول مارت موني كارد؟

تعمل بطاقة Walmart MoneyCard مثل بطاقة الخصم التقليدية، ولكن دون الحاجة إلى حساب مصرفي. يمكن للمستخدمين تحميل الأموال على البطاقة من خلال طرق مختلفة، مثل الإيداع المباشر أو النقد في متاجر Walmart أو عن طريق ربطها بحساب PayPal الخاص بهم. ويمكن بعد ذلك استخدام البطاقة في عمليات الشراء ودفع الفواتير والسحب من أجهزة الصراف الآلي.

الأسئلة الشائعة حول Walmart MoneyCard

س: هل يمكنني استخدام Walmart MoneyCard في أي مكان؟

ج: نعم، يمكن استخدام MoneyCard في أي مكان يقبل بطاقات الخصم Mastercard أو Visa، سواء عبر الإنترنت أو في المتجر.

س: هل هناك أي رسوم مرتبطة ببطاقة Walmart MoneyCard؟

ج: في حين أن هناك بعض الرسوم المرتبطة ببطاقة MoneyCard، مثل رسوم الصيانة الشهرية ورسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي، إلا أنه يمكن تجنب العديد من هذه الرسوم باستخدام الإيداع المباشر أو إجراء عمليات شراء في متاجر Walmart.

س: هل بطاقة Walmart MoneyCard هي بطاقة ائتمان؟

ج: لا، بطاقة MoneyCard هي بطاقة خصم مسبقة الدفع، مما يعني أنه يمكنك فقط إنفاق الأموال التي قمت بتحميلها على البطاقة.

س: هل أموالي آمنة مع Walmart MoneyCard؟

ج: نعم، الأموال المحملة على MoneyCard مؤمنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، مما يوفر الحماية ضد الخسارة في حالة فشل البنك.

في الختام، يتم إصدار Walmart MoneyCard من قبل Green Dot Bank، وهي شركة تابعة لشركة Green Dot Corporation. توفر البطاقة طريقة مريحة وسهلة الاستخدام للمستخدمين لإدارة أموالهم دون الحاجة إلى حساب مصرفي تقليدي. بفضل قبولها على نطاق واسع وتأمين مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، توفر Walmart MoneyCard حلاً ماليًا موثوقًا لعملاء Walmart.