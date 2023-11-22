ما هي الشركات التابعة لشركة وول مارت؟

وول مارت، شركة البيع بالتجزئة المتعددة الجنسيات، ليست مجرد كيان واحد. على مر السنين، قامت بتوسيع عملياتها وتنويع أعمالها من خلال مختلف الشركات التابعة. هذه الشركات التابعة هي شركات منفصلة مملوكة بالكامل أو جزئيًا لشركة Walmart. دعونا نلقي نظرة فاحصة على بعض الشركات التابعة البارزة لشركة Walmart والأدوار التي تلعبها داخل إمبراطورية الشركة الواسعة.

نادي سام: واحدة من الشركات التابعة الأكثر شهرة لشركة Walmart هي Sam's Club. إنه نادي مستودعات للعضوية فقط يقدم منتجات بالجملة بأسعار مخفضة. يعمل Sam's Club بشكل مستقل ولكنه يستفيد من سلسلة التوريد الواسعة والقوة الشرائية لشركة Walmart.

جيت.كوم: استحوذت شركة Walmart على Jet.com في عام 2016، وهي عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية تركز على العملاء في المناطق الحضرية. يقدم مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك البقالة والإلكترونيات والأدوات المنزلية. يهدف موقع Jet.com إلى توفير تجربة تسوق مخصصة لعملائه.

فليبكارت: تصدرت Walmart عناوين الأخبار في عام 2018 عندما استحوذت على حصة أغلبية في Flipkart، سوق التجارة الإلكترونية الرائد في الهند. تقدم Flipkart مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الإلكترونيات والأزياء والسلع المنزلية. سمح هذا الاستحواذ لشركة Walmart بالاستفادة من السوق الهندية سريعة النمو.

أسدا: Asda هي سلسلة سوبر ماركت بريطانية أصبحت شركة تابعة لـ Walmart في عام 1999. تدير أكثر من 600 متجرًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك البقالة والملابس والأدوات المنزلية. تلعب Asda دورًا حاسمًا في استراتيجية التوسع الدولي لشركة Walmart.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الشركة التابعة؟

ج: الشركة التابعة هي شركة تسيطر عليها شركة أخرى، تعرف بالشركة الأم. تمتلك الشركة الأم أغلبية أسهم الشركة التابعة ولها القدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بعملياتها.

س: كيف تستفيد الشركات التابعة من الشركة الأم؟

ج: تسمح الشركات التابعة للشركة الأم بتنويع أعمالها، والتوسع في أسواق جديدة، والاستفادة من وفورات الحجم. كما أنها توفر للشركة الأم مصادر إيرادات إضافية وتساعد على تعزيز حضور علامتها التجارية بشكل عام.

س: هل الشركات التابعة مستقلة عن الشركة الأم؟

ج: على الرغم من أن الشركات التابعة تعمل ككيانات منفصلة، ​​إلا أنها لا تزال تخضع في النهاية لسيطرة الشركة الأم. قد تتمتع الشركة الأم بسلطة تعيين المديرين التنفيذيين الرئيسيين، واتخاذ القرارات الإستراتيجية، والتأثير على عمليات الشركة التابعة.

في الختام، تلعب الشركات التابعة لشركة Walmart دورًا حاسمًا في استراتيجية الأعمال الشاملة للشركة. إنها تسمح لشركة Walmart بتنويع عملياتها والتوسع في أسواق جديدة وتوفير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات للعملاء في جميع أنحاء العالم. تساهم هذه الشركات التابعة، مثل Sam's Club وJet.com وFlipkart وAsda، في نجاح Walmart وتساعد في الحفاظ على مكانتها كواحدة من أكبر شركات البيع بالتجزئة في العالم.